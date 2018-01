Voltaire y Rousseau, María Zambrano y Miguel de Unamuno, a escena en 2018

Blanca Portillo vuelve a la dirección con "El ángel exterminador" en 2018, al igual que los asiduos Miguel del Arco o Pablo Messiez, en un año en el que los teatros homenajean a escritores e intelectuales, desde Voltaire y Rousseau hasta María Zambrano, Miguel de Unamuno o Isabel Oyarzábal.

El primero en dar la bienvenida al nuevo año, el 10 de enero, será Pablo Messiez en el teatro Pavón Kamikaze con su aclamada "Todo el tiempo del mundo".

A Messiez le seguirá el 6 de febrero el estreno en Madrid de "Escenas de caza", una pieza de teatro, danza y supervivencia, que dará paso a Miguel del Arco - Premio Nacional de Teatro 2017 con Kamikaze Producciones, junto a Israel Elejalde, Aitor Tejada y Jordi Buxó- para hacer doblete en su propio coliseo en 2018.

Primero dirigirá (23 y 24 de febrero) el estreno absoluto de "Desconcierto", un espectáculo musical de la actriz Belén López; y el día 25 de abril estrenará en Madrid "Ilusiones", del dramaturgo ruso Ivan Viripaev.

Al Pavón Kamikaze volverá uno de sus buques insignia, "El amante" (17 de marzo), y se rendirá también ante piezas como "E.V.A", "El tratamiento", "Elvira" y el montaje que cierra la temporada, "La valentía", de Alfredo Sanzol; todas ellas se verán por primera vez en Madrid.

El 11 de enero el teatro de La Abadía repondrá "He nacido para verte sonreír" (dirigida, también, por Messiez) y el 7 de febrero programará "El árbol", dirigida por Eugenio Barba.

El 14 de febrero, José Luis Gómez -actor, director y miembro de la RAE- presentará un espectáculo confeccionado a partir de textos de Miguel de Unamuno, "Unamuno: venceréis pero no convenceréis". Otra obra de Gómez, "Azaña, una pasión española", también se representará en La Abadía en 2018, a partir del 8 de marzo.

El 12 de abril Ana Zamora dirigirá "Europa, que a sí misma se atormenta"; el 26 de ese mes Rafael Sánchez se enfrentará a "Tiempo de silencio" y el teatro de La Abadía clausurará la temporada a partir del 17 de mayo con "Una hora en la vida de Stefan Zweig", un texto de Antonio Tabares.

El teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional (CDN) abrirá el 12 de enero con "Voltaire/Rousseau. La disputa", un enfrentamiento verbal en el que los dos filósofos -interpretados por Josep Maria Flotats y Pere Ponce.

Continuará la programación el 19 de enero "Beatriz Galindo en Estocolmo", un homenaje de Blanca Baltés a la actriz, escritora, periodista y activista Isabel Oyarzábal. Fue la primera mujer embajadora de España -en Estocolmo- y utilizaba el seudónimo de Beatriz Galindo en su sección del diario "El Sol".

Después seguirán "F.O.M.O (Fear of Missing Out)", "Pericles, príncipe de Tiro (Una mirada al mundo)" o "Islandia", que cerrará el 12 de junio la programación del María Guerrero.

Otro de los espacios del CDN, el teatro Valle-Inclán, comenzará el año el 10 de enero con el montaje de Nieves Rodríguez "La tumba de María Zambrano (pieza poética en un sueño)".

"Sueño de una noche de verano" de William Shakespeare aterrizará en el Valle-Inclán el 8 de febrero con dirección de Marta Pazos, y le seguirán "El público (Una mirada al mundo)", "Yogur Piano", "Primer amor" y "Consentimiento". Ya en abril "Afasians: The last conference" cerrará el telón del coliseo a partir del 21 de junio.

Blanca Portillo inaugurará el 18 de enero el año del Teatro Español dirigiendo "El ángel exterminador" de Luis Buñuel, el año del teatro Español. Con intérpretes como Inma Cuevas, Hugo Alcaide, Alex O'Dogherty o Irene Rouco, Portillo volverá a mirar, a través de las herramientas del teatro, a esta película de 1962 del cineasta turolense.

Además, Chevi Muraday llevará a estas tablas "Black apple y los párpados sellados" el 17 de enero y también se representará en ellas "Cronología de las bestias", escrita y dirigida por Lautaro Perotti, con Carmen Machi (9 de marzo).

El coliseo se despedirá el 7 de junio recuperando "Tres deseos", dirigido por Pepa Gamboa.

Por su parte, los teatros del Canal recibirán el 12 de enero a "Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy", una performance de 24 horas inspirada en la cara más oscura de la tragedia griega.

Àlex Rigola volverá al teatro que codirigió junto a Natalia Álvarez Simó con "Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas)" -del 6 al 18 de marzo y del 22 al 27 de mayo-, y los días 24 y 25 de marzo será el turno del estreno en España de "Moving With Pina", una conferencia bailada, creada e interpretada por Cristiana Morganti.

Entre otras, estos escenarios acogerán "Mammón", "Die Ehe der Maria Braun", "Tijuana" o "El Corazón de las Tinieblas".

En Barcelona, la actriz Vicky Peña llegará al Teatre Lliure el 18 de enero con "La visita de la vella dama", un montaje creado a partir de la pieza de Friedrich Dürrenmatt, al que le seguirán otras propuestas como "El sistema solar" con Guillermo Toledo o una versión de "Medea" de Lluís Pasqual y Alberto Conejero.

"Blasted (Rebentats)", de Sarah Kane, aterrizará en el Teatre Nacional de Catalunya el día 11 de enero y las "Troyanas" de Alberto Conejero estrenarán las tablas del Romea el 20 de marzo. Pepa Cardenete.