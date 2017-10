Mariano Peña vuelve al teatro "como Dios": "Ser Dios es una maravilla"

"Ser Dios, evidentemente, es una maravilla", dice Mariano Peña en una entrevista con Efe por su regreso a las tablas con "Obra de Dios", una comedia de Broadway de 2015 que llegará al madrileño teatro Bellas Artes el 8 de noviembre con una versión "muy respetuosa" para "no ofender a nadie".

El "respeto" fue, de hecho, la primera premisa con la que partieron el onubense (1960) y la directora británica afincada en España Tamzin Townsend a la hora de adaptar esta obra de teatro de David Javerbaum para presentarla al público español.

"Queríamos sobre todo respeto. Respeto, pero también hacer pensar desde el humor. Hay cosas que claro, caen por su propio peso y habría que hacer pensar al público. Siempre, siempre desde el humor", apunta el actor, popular por su papel de Mauricio Colmenero en "Aída".

Después de los personajes que ha hecho a lo largo de su carrera, "era un reto, primero, hacer de Dios" y "también hacer un monólogo, entre comillas, porque no es un monólogo al uso", comenta Peña sobre esta función "muy bien adobada" en la que "también se baila y canta".

El Señor del Universo visitará el teatro Bellas Artes y reescribirá sus Diez Mandamientos, para que, al fin, lleguen las respuestas que los mortales llevan haciéndose desde el comienzo de los tiempos.

¿Por qué creó Dios a Adán? ¿Era Eva realmente una pecadora? ¿Cuántos animales metió Noé en el arca? La "auténtica historia jamás contada" de los protagonistas de la Biblia -"Jesús, Abraham, Moisés y Steve Jobs"- y todas las preguntas recurrentes en torno al texto serán contestadas por Dios, que "poseerá" a Peña en el escenario.

"El montaje da un lavadito de cara a todos esos mandamientos", recalca Peña sobre esta obra en la que le acompañan Bernabé Fernández y Chema Rodríguez Calderón, dos ángeles que "le guían", y en la que, reconoce, "juega con ventaja" porque "no es Dios exactamente".

"Soy como los centauros, mitad humano, mitad divino. Es Mariano Peña poseído por Dios, Dios hablando por boca de Mariano Peña. Y a este actor, sobre todo conocido televisivamente, lo conozco un poco", bromea.

En la versión original de este montaje también una estrella televisiva da vida a Dios, el actor Jim Parsons, el físico teórico Sheldon Cooper en "The Big Bang Theory".

Y, a pesar del paralelismo de ser protagonizada por dos rostros conocidos de la televisión, la directora Tamzin Townsend cree que son dos obras y dos Dioses "diferentes".

"He visto un poco en vídeo a Jim Parsons y me he dado cuenta de que hace un poco el personaje por el que se ha hecho tan famoso. Ahora, Mariano no hace de Mauricio Colmenero. Él viene de la base de Mariano, así que creo que las versiones son diferentes", explica la directora a EFE.

La obra, que nació inspirada en una cuenta de Twitter "gestionada" por Dios, ya ha girado por España y ha hecho "treintaitantos bolos" desde su estreno el pasado mes de julio en la localidad natal de Peña, Manzanilla, donde "Obra de Dios" se enfrentó a un público muy diferente al estadounidense.

"Queremos ser y hemos sido lo más respetuosos al texto posible, pero hay algunos chistes que nadie iba a entender y lo hemos adaptado un poco", precisa Townsend.

Una adaptación que, insiste, se ha basado en el respeto: "Vivimos en el país que vivimos. Esto no es Estados Unidos, ni Inglaterra. España es un país católico, las cosas como son. Entonces, cuidadito cuando te metes con Dios", concluye la directora.