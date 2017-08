Lope de Vega tiene acento sevillano

Los jóvenes actores Paula Iwasaki y Pablo Béjar han prestado su acento sevillano a Laurencia y Frondoso, los dos protagonistas de la mítica obra de Lope de Vega "Fuente Ovejuna", que representan con la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

La obra, estrenada en el Teatro de la Comedia en Madrid el pasado 19 de mayo, es una versión de Alberto Conejero bajo la dirección de Javier Hernández-Simón, en la que han participado 22 actores de La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico -entre ellos Paula y Pablo-, junto a veteranos como Jacobo Dicenta, que encarna al comendador.

Aunque ambos han pasado su infancia y adolescencia en Sevilla, el camino de estos dos sevillanos se cruzó lejos de su Andalucía natal, pues tendría que ser Madrid, en concreto la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), la que convirtiera en compañeros de clase a estos dos jóvenes, que se licenciaron en 2013.

"Yo no me quería ir de Sevilla", ha confesado Pablo, quien tras haberse curtido en los escenarios del trianero 'VientoSur Teatro', fue becado para continuar con su formación en el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía (antiguo Centro Andaluz de Teatro).

"Estaba bien en mi ciudad y trabajando en lo mío", ha añadido, pero tuvo que dejar Sevilla para obtener la titulación oficial de Arte Dramático que entonces solo ofrecía la RESAD, aunque ha admitido que a día de hoy no cambiaría la experiencia.

Por el contrario, Paula ha señalado que desde el principio tuvo claro su traslado a Madrid, ciudad que ya considera como propia, a pesar de que admite que en Andalucía "se están haciendo cada vez más cosas" en el sector de la interpretación.

Iwasaki ha añadido que "para estar en contacto con toda la actividad cultural del momento necesitaba estar en Madrid", donde se mudó con tan solo 17 años: "Me encantaría poder ir y venir, tener proyectos en ambas ciudades".

Tras terminar sus estudios, el teatro volvió a unir a Paula y a Pablo, esta vez en La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, un proyecto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que ofrece trabajo y formación durante dos años a actores menores de 27 años, y al que los dos sevillanos se han incorporado en su IV promoción, tras un duro proceso de selección.

A esa selección se presentaron unas mil candidaturas, de las que solo 28 la culminaron, entre las que figuran seis actores andaluces: José Fernández, Silvana Navas, Carolina Herrera y Pedro Almagro, además de Paula y Pablo.

A pesar de su juventud, ambos cuentan con una amplia trayectoria que en el caso de Pablo incluye trabajos con importantes dramaturgos y directores como Juan Mayorga, Jordi Casanovas, José Luis Arellano o Quino Falero, así como con el Centro Dramático Nacional, con el que trabajó entre 2014 y 2015, en la obra de teatro "Haz clic aquí", dirigida por José Padilla.

Paula, entre otros trabajos, ha estado con la compañía Yllana en la obra "Trágala, Trágala" y, junto a un compañero de la RESAD Guillermo Serrano ha creado su propia compañía, "Caramba Teatro", con la que representaron la obra "¡Ay, Carmela!" de José Sanchís Sinisterra, quien, tras verlos actuar, ha escrito y dirigido para ellos "El lugar donde rezan las putas", que se estrenará en marzo en el Teatro El Español.

Aunque no han cumplido los 30, ambos conocen lo que significa el compromiso con el trabajo, por eso aseguran que aprovechan cada parón para continuar formándose: "No nos podemos quejar porque nos ha ido muy bien, pero estamos aquí porque nos lo hemos currado" asegura Pablo, algo en lo que Paula coincide por completo: "Me siento afortunada, pero creo que no es fruto del azar".

La carrera de estos dos sevillanos parece discurrir en paralelo, ya que ambos volverán a compartir proyecto, aunque en esta ocasión no sobre las tablas del teatro, sino delante de las cámaras, cuando trabajen en la serie de televisión "La Catedral del Mar", que se estrenará en septiembre en Antena 3.