Hovik Keuchkerian lanza "Un obús en el corazón" de los Teatros del Canal

La primera vez que un texto del canadiense de origen libanés Wajdi Mouawad, autor de "Incendies", se representó en castellano fue en el año 2014. La obra era "Un obús en el corazón", un monólogo tan potente y certero como su título, al que ponía voz Hovik Keuchkerian, que ahora lo retoma en Madrid.

El actor, en pleno auge por su participación en la película "Assassin's Creed", comparte origen libanés e historia de exilio con Mouawad. Y es esa historia la que está en el corazón de la obra, que se representará en la Sala Negra de los Teatros del Canal del 9 al 29 de enero, bajo la dirección de Santiago Sánchez (L'Om Imprebís).

Basada en la primera novela del autor, "Visage retrouvé", "Un obús en el corazón" es el relato de "un viaje de la incomprensión al perdón" y transcurre a lo largo de una noche, durante el traslado al hospital de la madre enferma del protagonista, según ha explicado hoy Sánchez en rueda de prensa.

En ese trayecto se suceden los recuerdos, como fogonazos, de la infancia feliz y arrebatada, de la pérdida, de la huida del Líbano a causa de la guerra. Mouawad, a través de Hovik, vomita todo su odio y su rencor. Una tragedia, eso sí, con un halo de esperanza.

"La obra trata sobre la guerra y el cáncer, pero por encima de todo trata de algo que antes o después todos vamos a tener que hacer en la vida, que es encarar el miedo para crecer", ha señalado Keuchkerian.

Cómico monologuista, poeta y exboxeador -fue dos veces campeón de España de peso pesado-, además de actor, Keuchkerian nació en Beirut hace 44 años, de padre armenio y madre navarra. A diferencia del autor, que se exilió con 8 años, sólo tenía tres años cuando su familia se trasladó a España.

Sánchez, que había traducido el texto de Mouawad en 2009, no encontraba al actor idóneo para representarlo. Hasta que escuchó la historia de Keuchkerian por la radio y de inmediato lo localizó, lo llamó por teléfono y le envió la obra.

"La leí tres veces esa misma noche", ha contado el actor, nominado al Goya revelación en 2012 por "Alacrán Enamorado". Lloró y se emocionó sin saber quién era su autor y aceptó el reto sin tener ninguna experiencia en teatro.

Eso sí, tablas tenía, tras haberse recorrido cientos de bares de España buscando la risa del público con sus monólogos.

"Creo que el trayecto de la comedia al drama es más fácil que al revés", ha opinado. "En el teatro el público viene con predisposición a escuchar pero en los bares tenías que bregar con la gente".

Estrenada en noviembre de 2014, "Un obús en el corazón" permaneció varias semanas en el Teatro Alfil de Madrid, llenando prácticamente a diario, pero las representaciones tuvieron que interrumpirse porque el actor estaba a punto de dar su salto internacional con la serie de la BBC "The Night Manager", en la que compartía cartel con Hugh Laurie y Tom Hiddleston.

De ahí pasó a ser elegido para hacer uno de los personajes principales de "Assassin's Creed", el de lugarteniente de Torquemada que se pasa la película persiguiendo a Michael Fassbender por la Sevilla de la Inquisición y que se ha estrenado estas Navidades.

Ahora vuelve al "obús", un viaje interior que funciona en el público como una caja de resonancia. "Todos hemos dejado algo atrás y nos hemos enfrentado a la incomprensión", dice Sánchez.

Keuchkerian, como quien no quiere la cosa, lanza una última reflexión sobre el trasfondo de todo esto: "Las cosas que te hacen grande en la vida no son las que eliges, sino aquellas por las que pasas porque no te queda más remedio".