Carlos Acosta trae al Festival de Peralada lo más reciente de la danza cubana

El bailarín cubano Carlos Acosta, de amplia trayectoria internacional, cerrará el Festival de Peralada este jueves con la presentación de su nueva compañía de danza, Acosta Danza, que trae a Cataluña algunas de las coreografías cubanas más recientes, que por primera vez salen de la isla.

La compañía, fundada en 2016, formada por 21 bailarines cubanos y con sede en La Habana, estrenará en España piezas como "Anadromous", del joven coreógrafo cubano Raúl Reinoso, y "Memoria", del cubano Miguel Altunaga, con la que Acosta despidió su carrera de bailarín clásico en el Royal Albert Hall de Londres el pasado octubre.

"La carrera del bailarín clásico es efímera y corta. Me estaba preparando para lo que vendría después y se me ocurrió que podía seguir bailando a través de los bailarines y bailarinas de mi compañía, transmitiéndoles la experiencia que he cultivado a lo largo de mi carrera", ha explicado Acosta.

El bailarín y coreógrafo cubano, que empezó su carrera en el Ballet Nacional de Cuba y fue primer bailarín en el Ballet de Houston entre 1993 y 1998, consiguió la fama internacional al convertirse en miembro permanente y luego actor principal invitado del Royal Ballet de Londres, donde bailó durante más de 17 años.

Ahora, sin embargo, tras haberse retirado de la danza clásica, Acosta ha señalado que quiere poner todos sus esfuerzos en su nueva compañía, con la que busca, dice, "dejar un legado importante a la danza, a mi país y al mundo".

"En Cuba hay mucho talento y la gente tiene ganas de hacer cosas nuevas. Quiero aplacar el gran éxodo de bailarines cubanos, para que puedan ver que se puede vivir en Cuba y tener una carrera artística", ha asegurado Acosta.

Acosta Danza es un proyecto artístico que el coreógrafo cubano define como "ecléctico", pues mezcla sus raíces clásicas con coreografías que exploran "un diapasón bastante variado" de la danza, desde la capoeira y el hip hop, hasta el flamenco y las piezas más conceptuales.

Precisamente, según ha explicado el bailarín, el programa que presentará en la clausura del Festival de Peralada busca reflejar ese carácter ecléctico, pues se mezclarán las piezas cubanas con coreografías como "Faun", del belga Sidi Larbi Cherkaoui, y "End of time", del británico Ben Stevenson.

Este repertorio, que se había presentado solo en Polonia, Rusia y Noruega, incorporará una novedad para la presentación en el Festival de Peralada: dos solos de Acosta -"Memoria" y "Two"-, que volverá a los escenarios después de su retirada.

Aún así, el bailarín cubano ha destacado que no quiere que esta compañía sea una plataforma para sus coreografías, sino que su deseo es "que estos jóvenes bailarines se beneficien de los grandes coreógrafos de la actualidad y donde la protagonista tiene que ser la compañía como tal, y no yo como bailarín".

Tras su estreno en España en el Festival de Peralada, la compañía Acosta Danza continuará su gira de debut con una serie de espectáculos durante siete semanas, a partir del 26 de septiembre, en el Reino Unido, donde el bailarín cubano pasó la mayor parte de su carrera.

Acosta, que ha asegurado que fue obligado por sus padres a estudiar ballet para evitar que continuara con su interés por el "breakdance", ha declarado que se siente muy afortunado de poder mostrar al mundo lo mejor de la "cubanidad".

"No me interesa hacer lo que ya se ha hecho antes. Me importa ser distinto y en Cuba lo que tenemos de diferente es nuestra cultura, a partir de la cual intentamos crear un sello distintivo, sin seguir únicamente las tendencias europeas", ha declarado Carlos Acosta.