Vivian Qu, la única directora de la 74 Mostra de Venecia

Este miércoles arranca la 74 Mostra de Venecia y lo hace con polémica desde antes de arrancar. ¿Por qué? Porque tan solo hay una directora en la competición oficial: la china Vivian Qu, con Angels Wear White.

Que tan solo una de las 21 películas programadas para competir en la sección oficial está dirigida por una mujer, ha abierto el debate sobre el machismo en la industria del cine. La única producción con sello femenino es Angels Wear White, de la directora china Vivian Qu, una escasísima representación.

"No creo que sea culpa nuestra", ha dicho Alberto Barbera, director del festival, en declaraciones a The Hollywood Reporter. "No me gusta pensar en términos de cuota cuando se hace un proceso de selección", asegura Barbera, quien nombró a Annette Bening presidente del jurado de este año, la primera cabeza femenina en una década.

A un día del inicio del 74 Festival de Cine de Venecia, la isla que lo acoge, el Lido, lima hoy los últimos detalles para convertirse durante once días en la capital del Séptimo Arte, protegida por potentes medidas de seguridad.

Entre las estrellas invitadas están los estadounidenses Robert Redford y Jane Fonda, que recibirán el León de Oro honorífico, así como los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, que protagonizan el último trabajo de Fernando León de Aranoa, "Loving Pablo".

También se espera a Jennifer Lawrence, protagonista junto a Bardem en lo último de Darren Aronofsky, "Mother!", y a George Clooney, que llegará para competir con su "Suburbicon", junto a Matt Damon o Julianne Moore.

Y estos solo serán algunos de los muchos rostros conocidos que pasarán por la isla del Lido para tener el honor de participar en un certamen considerado uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo.