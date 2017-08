Vanguardia y tradición española se fusionan en el Mercado de la Reina

“Tasty” (delicioso), le decían unos turistas ingleses a la camarera en el momento que tomábamos asiento. Unos minutos más tarde comprendíamos el porqué: el Mercado de la Reina sirve la mejor comida tradicional española y le aplica un sello de verdadera vanguardia. Puedo asegurar que el trono de la gastronomía madrileña se encuentra en Gran Vía 12.

La carta es espectacular. Pocas veces había quedado tan indeciso a la hora de pedir: carpaccio trufado de gambón rojo, raviolis de rabo de toro, tartar de lubina salvaje… Por lo que no hubo más remedio que pedir la recomendación del personal -por cierto, muy amable-. El metre nos sugirió que comenzásemos por unas berenjenas con miel de caña y un sabroso pulpo a la brasa, aliñado con aceite de olvida virgen y vinagre de Módena. Todo acompañado por sendas copas de La Seca (vino de Rueda D.O) y You & Me (albariño D.O. Rías Baixas). ¿Qué podía salir mal?

Los dos comensales nos mirábamos las caras: la cena había cogido un ritmo extraordinario. Sin embargo, todavía nos tenían reservado lo mejor. “Continuamos con un plato de queso majorero a la plancha con cebolla caramelizada”, explicó el metre. Esta variedad de queso es una de las tantas maravillas culinarias que esconde la isla de Fuerteventura y en el Mercado de la Reina saben reproducir la receta a la perfección. Imprescindible de probar si se visita el restaurante.

A la hora del plato fuerte creíamos que ya nada podría sorprendernos. Además, el ambiente animaba a la relajación. Pero nos equivocábamos: una suculenta bandeja de lomo alto de buey a la plancha nos esperaba. Al punto y con una pizca de sal gorda, cada trozo se deshacía al entrar a la boca.

Por último y cuando parecía que no nos entraba más, llegaron los postres. Elegimos tarta caliente de chocolate intenso y tarta de queso tradicional bañada en salsa de frutas del bosque. Fue la primera vez que escogimos durante la cena y su aspecto delicioso hizo que no quedase ni una miga encima de la mesa.

Esta es una posibilidad del abanico de historias que se pueden vivir en el Mercado de la Reina. Situado en la Gran Vía madrileña, no solo queda reservado a los turistas que visitan la capital, sino que también es idóneo para celebrar eventos con compañeros de trabajo o amigos. El local dispone de un espacio dedicado al tapeo y las raciones desde la mañana hasta última hora de la noche, al que aporta su toque original en las creaciones de cada temporada.