The Taxi Talk: "No nos hemos puesto el corsé de hacer un disco que suene a algo concreto"

¿Qué nos vamos a encontrar en el nuevo trabajo de The Taxi Talk?



Canciones. No nos hemos puesto el corsé de hacer un disco que suene a tal o a pascual. Cada canción ha ido pidiendo lo que necesitaba y nosotros, gente atenta, les hemos ido haciendo el traje a medida.

Las letras son en inglés, ¿qué le permite la lengua inglesa a The Taxi Talk para contar sus historias?

El disco es de inspiración británica, parte de la formación musical de The Taxi Talk se produjo viviendo y tocando en bandas locales en el Reino Unido. Las canciones son letra y música, nos es muy difícil separar una de otra.

A Quantum Tale salió el pasado 16 de febrero, ¿qué tal ha sido la acogida?



So far, so good.



¿Y el contacto con el público? Habéis estado en Madrid, Cáceres, Valencia, Bilbao…



Sí, estamos de gira y hemos arrancado con mucha ilusión, una buena banda cargada de energía y un público estupendo. Lo pasamos muy bien y creo que eso lo notamos todos.

¿Habrá nuevas fechas?



Estamos en ello, las anunciaremos en la página www.thetaxitalk.com



Y para terminar, ¿ya trabajando en nuevos temas para futuros trabajos?



Claro. Componer es una cosa que llega cuando llega, no hay forma de decir "ahora toco y ya compondré". Tenemos varias canciones en la cocina... que tomarán forma definitiva en algún momento. Vete tú a saber cuándo.