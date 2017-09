¿Aún no has visto Stranger Things? 10 razones para engancharte antes de que vuelva

Netflix estaba destinada a producir grandes series después de caramelos como House of Cards o Orange is the new black, pero aún con esas, Stranger Things sobrepasó las expectativas en 2016.

Ya convertida en una de las serie del momento, vuelve el próximo 27 de octubre con su segunda temporada. Si aún no la has visto no tienes perdón. Un excelente reparto, una buenísima dirección y un ambiente constante de intriga y misterio para 8 capítulos de diez.

Esta son las 10 razones por las que tienes que hacer caso a tu amigo de turno y ponerte a ver ya la primera temporada de Stranger Things.





























1. El ambiente ochentero

Para muchos la clave del éxito de la serie. Niños con bicis, canciones de The Clash, casettes y walkie talkies que harán las delicias de los más nostálgicos. Una estrategia en su momento arriesgada que ya le pasó factura a Steven Spealbearg con su fallida Super 8 pero que ahora es usado con inteligencia para crear una atmósfera envolvente y de verdadero misterio.





2. Los niños protagonistas

No solo han conseguido reunir un grupo de 5 jóvenes actores que no destilen repelencia y te hagan querer apagar la tele, sino que además son buenos. Mención aparte para Millie Bobby Brown como la extraña Eleven.

3. Winona Ryder

El reparto de niños se completa con la vuelta de una sorprendente Winona Ryder como madre desesperada por encontrar a su hijo. La actriz vuelve así al candelero tras convertirse en un icono para la generación joven de los noventa.





4. El misterio

El coctel molotov de Netflix tiene dos ingredientes esenciales para su éxito, cada uno en su exacta medida: el misterio y el terror.

Sí, da un poquito de miedo. Pero no podrás despegarte de la pantalla hasta que no descubras qué narices ocurre en Hawkings, el pequeño pueblo de Indiana donde ocurren cosas muy extrañas.





5. Las referencias frikis

Remángate si te encanta el frikismo de los ochenta. Stranger Things está repleto de guiños a los mundos freaks más clásicos, como el Señor de los Anillos, Star Wars o Caballeros del Zodiaco. Coletillas y frases que darán un fuerte olor a naftalina y harán las delicias de los más ochenteros.





6. La banda sonora

Otro de los grandes pilares del éxito de la serie de Netflix es su música. Una inquietante y retro música con aires de “sintetizador” que teletransporta a los clásicos del cine de ciencia ficción de los 80, como Blade o Tron.

Tampoco nos podemos olvidar del amplio repertorio de canciones, una playlist perfecta desde David Bowie hasta Dolly Parton.





7. Sólo son 8 capítulos

No hablamos de Perdidos o Los Sopranos. Stranger Things no tiene temporadas interminables imposibles de acabar. Sus ocho capítulos de entre 40 y 60 minutos cada uno son fáciles de digerir y muy, muy adictivos.





8. Las referencias al cine de los ochenta

No te extrañes si sufres pequeños déjà vu viendo la serie: sus creadores adoran las referencias a cine juvenil de misterio de los 80, como E.T., The Goonies, La Cosa, Carrie o Tiburón. Un perfecto homenaje al Hollywood de John Carpenter y George Lucas.





9. La crítica la adora

La calidad de la serie no pasó desapercibida para la audiencia ni tampoco para la crítica especializada. En 2016 se llevó Premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de televisión y el Premio IGN a mejor serie nueva, además de varias nominaciones a los Emmys y los Globos de Oro y grandes críticas en revistas especializadas.





10. El final

La única forma de descubrir cómo terminan todos los misterios de esta fabulosa serie y qué ocurre con sus 5 jóvenes protagonistas viendo sus capítulos antes de que empiece la segunda temporada. ¿A qué esperas? Pocos detalles te podemos contar sobre esto, sólo que verdaderamente merece la pena.