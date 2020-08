Starzplay estrena el trailer de "Power Book II:Ghost", que saldrá a la luz en septiembre

Starzplay, el servicio internacional de streaming premium de Starz, lanza hoy el cartel oficial y el trailer de la nueva serie original de STARZ, de diez episodios, "Power Book II: Ghost". La serie se estrenará el domingo 6 de septiembre en STARZ en los EE.UU. y Canadá y será la primera del Universo Power en estrenarse en exclusiva también en STARZPLAY a través de su presencia Europa, América Latina y Japón.

"Estamos entusiasmados de llevar a los fans el siguiente capítulo del universo de Power con “Power Book II: Ghost”. Sabemos que han esperado demasiado tiempo para volver a unirse a Tasha, Tariq y a otros de sus personajes favoritos y saber como avanzan en las siguientes fases de su viaje", dijo Courtney A. Kemp, Creadora, Showrunner y Productora Ejecutiva. "Power Book II: Ghost", trae de vuelta a los fans a la acción, retomando la historia con Tariq y Tasha solo 72 horas después de los eventos de "Power" 615… y una vez que este viaje comienza no se detendrá. Estamos emocionados de que la audiencia pueda conocer a un montón de nuevos personajes, incluyendo poderosos aliados como Davis MacLean de Method Man y potenciales enemigos como Mary J. Blige en el paple de Monet Tejada. Tariq se sumerjirá en el mundo criminal y el mundo académico sin quitar nunca los ojos del objetivo: la libertad de su madre".

"El Universo ‘Power’ sigue creciendo y mejorando y ‘Power Book II: Ghost’ está preparado para subir de nuevo el listón. No podemos esperar a que los fans vean lo que les espera a todos los personajes que ya conocen y a los que están a punto de conocer", añadió el productor ejecutivo, Curtis "50 Cent" Jackson. "Ya lo he dicho antes, 'Power' no acaba nunca... y solo acabamos de empezar".

La serie completa "Power", dos veces ganadora del premio NAACP Image, está disponible completa en Starzplay para que los espectadores puedan disfrutar de ella en España antes de que la primera entrega del Universo Power llegue en exclusiva a Starzplay con ‘Power Book II: Ghost’.

“Power Book II: Ghost" vuelve poco después de los eventos devastadores de "Power" y sigue a Tariq St. Patrick (Michael Rainey, Jr.) que mientras construye su nueva vida y lucha con su deseo de deshacerse del legado de su padre, se enfrentará a una creciente presión para salvar a su familia, incluyendo a su madre Tasha (Naturi Naughton), quien se enfrenta cargos por el asesinato que su hijo cometió. Sin mencionar los rigores académicos de la universidad Ivy League a la que Tariq asiste para ganarse su herencia. Verdaderamente solo por primera vez en su vida, Tariq se ve obligado a dividir su tiempo entre las clases y el trapicheo para poder pagar a Davis MacLean (Clifford "Method Man" Smith), el abogado defensor hambriento de fama que será la única esperanza de Tasha de salir de la cárcel y escapar de la acusación del nuevo Fiscal de los EE.UU. Cooper Saxe (Shane Johnson). Sin mejores opciones, Tariq recurre al ya conocido mundo de las drogas, enredándose con una familia de asesinos que dirige Monet Stewart Tejada (Mary J. Blige), que llevan en el juego mucho más tiempo que él. Mientras Tariq intenta buscar el equilibrio entre el trapicheo con las drogas y sus notas, su vida amorosa y su familia, se da cuenta de que la única manera de evitar el mismo destino que su padre es convertirse en él... pero mejor.

El reparto incluye Michael Rainey Jr. (“Power,” Lee Daniels’ The Butler) como “Tariq St. Patrick,” Naturi Naughton (“Power,” “Fame”) como “Tasha St. Patrick,” Mary J. Blige (Mudbound, “The Umbrella Academy”) como “Monet Stewart Tejada,” Shane Johnson (“Power,” Behind Enemy Lines) como “Cooper Saxe,” Gianni Paolo (Ma, “The Fosters”) como “Brayden Weston,” Quincy Tyler Bernstine (“Ray Donovan,” “Modern Love”) como “Tameika Washington,” Daniel Bellomy (The Real MVP: The Wanda Durrant Story) como “Ezekiel ‘Zeke’ Cross,” Paige Hurd (“The Oval,” “Hawaii Five-O”) como “Lauren Baldwin,” Cliff “Method Man” Smith (“The Deuce,” Garden State) como “Davis MacLean,” Melanie Liburd (“This is Us,” “Gypsy”) como “Caridad ‘Carrie’ Milgram,” Justin Marcel McManus (“Star”) as “Jabari Reynolds,” Woody McClain (“The Bobby Brown Story,” “The New Edition Story”) como “Cane Tejada,” Lovell Adams-Gray (“Coroner,” “Slasher”) como “Dru Tejada,” y LaToya Tonodeo (“The Oath”) como “Diana Tejada.”

“Power Book II: Ghost” tiene como productor ejecutivo de la serie a la creadora y showrunner Courtney A. Kemp a través de su compañia End of Episode y a Curtis “50 Cent” Jackson a través de G-Unit Film and Television. Además cuenta con los productores ejecutivos de la serie Mark Canton a través de Atmosphere Entertainment MM, Chris Selak, Danielle De Jesus Shana Stein y Bart Wenrich a través de End of Episode. Lionsgate TV produce la serie para STARZ

“Power Book II: Ghost” tiene como productor ejecutivo de la serie a la creadora y showrunner Courtney A. Kemp a través de su compañia End of Episode y a Curtis “50 Cent” Jackson a través de G-Unit Film and Television. Además cuenta con los productores ejecutivos de la serie Mark Canton a través de Atmosphere Entertainment MM, Chris Selak, Danielle De Jesus Shana Stein y Bart Wenrich a través de End of Episode. Lionsgate TV produce la serie para STARZ.