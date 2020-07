Starz apuesta por 'P-Valley' con una segunda temporada

Starz anuncia que da luz verde a una segunda temporada de su nueva serie original “P-Valley” de la creadora y showrunner Katori Hall, tras establecer un nuevo record de la serie más vista en la aplicación de STARZ con un 17% sobre el record anterior. La audiencia para el segundo episodio se elevó un 26 a través de la aplicación de STARZ y un 7% en general.

A día de hoy, P-Valley ostenta la 1ª posición entre las series premium más vistas por afroamericanos en 2020 (L+3, P2+ XXXK) y está en el Top 5 de los hogares afroamericanos.

En el fondo del Delta del Mississippi, un áspero lugar para la existencia humana donde la belleza puede ser difícil de encontrar, se halla un oasis de arena y brillo. Este drama sureño, de una hora de duración, cuenta la historia caleidoscópica de un pequeño club de striptease que podría llegar a ser algo" y de los personajes que entran por sus puertas: los esperanzados, los perdidos, los rotos, los jugadores, los guapos y los condenados. La música trap y el cine negro se fusionan en esta lírica y atmosférica serie que se atreve a preguntar qué sucede cuando la gente de un pueblo pequeño sueña más allá de los límites marcados por los típicos supermercados como el Piggly Wiggly y las casas de empeños.

"'P-Valley' se ha convertido rápidamente en la más novedosa serie de televisión más vista de este verano, ya que tanto críticos como audiencia se han interesado por los auténticos y convincentes personajes que hacen que The Pynk cobre vida", dijo Christina Davis, presidenta de la programación original. "Katori ha ofrecido un drama provocativo que mira más allá del glamour y penetra en los corazones y mentes de estos personajes perfectamente perfilados y convincentes, explorando los personajes a través de una mirada femenina que invita a la audiencia a dar un paseo sobre sus tacones de aguja. Sabemos que Katori tiene muchas historias increíbles que contar y mucho que ofrecer a estas mujeres en una segunda temporada".

"P-Valley" es la última serie de STARZ que ejemplifica el compromiso de la compañia para dar voz a la diversidad y poner sobre la mesa historias que reflejen un espectro completo de mujeres tanto delante como detrás de la cámara. Opera prima en dirección de la showrunner Katori Hall, la primera temporada de "P-Valley" también contó con la participación solo de directoras. "P-Valley" está disponible en la aplicación STARZ, On Demand y en STARZ en los Estados Unidos y Canadá y se emite al tiempo en día y fecha en el servicio de streaming internacional STARZPLAY en toda Europa, América Latina y Japón.

Basada en la obra Pussy Valley está creada por Katori Hall (The Mountaintop, Tina: The Tina Turner Musical) quien es a su vez showrunner y productora ejecutiva de la serie. "P-Valley" está protagonizada por Brandee Evans ("The Bobby Brown Story") como Mercedes; Nicco Annan ("This is Us") como el tío Clifford, Shannon Thornton ("Power") como Miss Mississippi; Elarica Johnson (Harry Potter y el príncipe mestizo) como Autumn Night; Skyler Joy (Ma) como Gidget; J. Alphonse Nicholson ("Chicago P.D.") como Lil' Murda; Parker Sawyers (Southside With You) como Andre; Harriett D. Foy ("Elementary") como Pastor Woodbine; Tyler Lepley ("The Haves and the Have Nots") como Diamond y Dan J. Johnson ("Underemployed") como Corbin. Chernin Entertainment también es productor ejecutivo de P-Valley.

La serie presenta con orgullo un trabajo realizado exclusivamente por directoras y que incluye a la galardonada directora de videos musicales Karena Evans (Drake: Nice for What, SZA: Garden), quien dirigió el episodio piloto, así como Kimberly Peirce (Boys Don't Cry), Millicent Shelton ("30 Rock"), Tamra Davis ("Single Ladies"), Geeta V. Patel ("Superstore"), Tasha Smith ("Black Lightning"), Sydney Freeland ("Grey's Anatomy") y Barbara Brown ("Scream Queens").