Spamflix, la nueva plataforma de streaming para películas de culto

Spamflix, la nueva plataforma Video on Demand para películas de culto ya está disponible en dispositivos móviles y televisores a partir de hoy. La plataforma cuenta con un catálogo de más de 90 películas que se pueden alquilar y transmitir también dentro de la propia aplicación Spamflix. El registro es gratuito y los nuevos usuarios que se den de alta hasta el 22 de mayo en la plataforma recibirán un Cupón de Película Gratis para usar con cualquier película de Spamflix.

Fue fundada en 2018 por Markus Duffner, gerente de proyectos en el Festival de Cine de Locarno y Julia Duarte, ex productora del Festival Internacional de Cine de São Paulo. La plataforma, que fue nombrada como el "Netflix para los fans del cine de culto" por GEEK SPIN y presentada en Forbes, cuenta con una biblioteca consistente en títulos de género difíciles de encontrar y poco vistos, muchos de los cuales obtuvieron elogios en el circuito de los festivales a pesar de que posteriormente acabarían por aterrizar sin una distribución significativa.

Spamflix es un tesoro para los entusiastas del cine de culto que tiene un enfoque especializado en la comedia negra y la animación para adultos. Se trata de una nueva aplicación que hace que sea más fácil que nunca explorar en una biblioteca y ver películas. Spamflix no funciona con una suscripción mensual. Al contrario, los usuarios alquilan películas individuales durante 72 horas por un precio alrededor de 4€ o adquieren múltiples títulos gracias al acuerdo "Film Pack" que ofrece un descuento especial.

"Con las aplicaciones queremos llegar a un público más amplio en una variedad de dispositivos, contando con que todos ellos ofrezcan el mismo catálogo y línea editorial que ofrece Spamflix", dice el cofundador de la plataforma, Markus Duffner. "Sin embargo, cuando planeamos este lanzamiento hace meses, no contábamos con que nos veríamos envueltos en la actual situación de crisis global que vivimos, por lo que, junto con el descuento especial "Film Pack" que ya existe, hemos decidido ofrecer también un Cupón de Película Gratis a cada nuevo usuario, hasta el 22 de mayo".

La diversa biblioteca de Spamflix incluye categorías de películas como "Black Comedy", "Crime", "Nonsense", "WTF Did I Just Watch?", además de la etiqueta #staythefuckhome que contiene éxitos del circuito de festivales como "Fish & Cat", de Shahram Mokri (ganador de Venice Orizzonti y presente en el Festival de Cine de Sitges) y películas de otros directores de culto como Alex Cox, Denis Côté (cada uno con su propia retrospectiva seleccionada), Sion Sono, Quentin Dupieux, Davide Manuli y Hitoshi Matsumoto.

Las obras añadidas más recientemente son el clásico de culto "Straight to Hell Returns" de Alex Cox, la fantasía erótica "The Wild Boys" de Bertrand Mandico, la querida del circuito de festivales "For Some Inexplicable Reason" de Gábor Reisz, el falso documental "Burning Love" de Alberto Caviglia, la mutante "J-horror Mimicry Freaks" de Jugo Fujii y la colección de cortos de Signe Baumane "Ten Animated Stories", disponibles todas ellas ahora en Spamflix.

Otros títulos adicionales que llegarán pronto incluyen, "Neurotic Quest for Serenity" dirigida por Teodoro Poppovic Paulinho Caruso (21/05), "In the Crosswind" dirigida por Martti Helde (junio), "Thee Wreckers Tetralogy" dirigida por Rosto (julio), "Occidental" dirigida por Neïl Beloufa (agosto) y el primer largometraje de fantasía "Cosmic Candy" (Festival de Cine de Sitges 2019) dirigida por Rinio Dragasaki (septiembre).

Spamflix también ofrece programas especiales de cortometrajes de festivales asociados (entre ellos el Festival de Cine de Sitges). Actualmente, la biblioteca dispone del "Fantasia Shorts Programme 2019", una colección de cortos quebequenses del famoso festival de género en Montreal, y el "Trieste Science + Fiction Shorts Programme" (una colección de cortos italianos de ciencia ficción). Los próximos bloques incluyen cortometrajes del Brooklyn Horror Film Festival (30 de abril), NIFFF (14 de mayo), Fantastic Fest (28 de mayo), Lund Fantastik Film Fest (11 de junio), Phenomena Film Fest (25 de junio) y cortos del Morbido Film Festival ( TBD), BIFFF (TBD) y Court Métrange (2021).

Con más de 60 películas en la plataforma para cada región, y más que se agregan cada mes, hemos destacado una selección de títulos a continuación: