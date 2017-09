Shakira: "Invertir en educación es lo más eficaz para garantizar naciones prósperas"

a cantante Shakira ha roto una lanza a favor de invertir en educación como la fórmula "más eficaz para garantizar naciones prósperas y en paz", ha destacado en una entrevista de Europa Press.

La Fundación Pies Descalzos, impulsada por la cantante colombiana afincada en Barcelona, se ha aliado con Costa Cruceros para construir una escuela en la ciudad colombiana de Cartagena donde se prevé que atenderá a 1.300 niños.

"Estamos muy felices porque creemos que éste es el tipo de inversiones sociales que realmente realizan un milagro dentro de la comunidad, y una transformación palpable no solo en la vida de los niños que se benefician de un acceso a la educación, sino también a la de sus familias", ha celebrado.

La compañía ha hecho una donación de 1,2 millones para iniciar las obras de construcción a partir de 2018, y se espera que esté lista a mediados de 2019 para iniciar su actividad.

Ha lamentado que gran parte de la infancia de Colombia sufre situaciones de pobreza extrema y de conflicto, y ha resaltado la significación de que la nueva escuela abra en Cartagena: "Una ciudad marítima, patrimonio de la humanidad y donde hay muchísima pobreza y un gran número de desplazados".

"En el área donde vamos a construir la escuela hay más de 4.000 niños, y 2.000 de ellos no tienen ningún tipo de acceso a una educación de calidad", ha subrayado la cantante, que ha recordado que la fundación construyó otra escuela en las afueras de la ciudad, donde estudian más de 1.200 alumnos.

Ha celebrado poder ser testigo de una "transformación social" en su país cuando se apuesta por la inversión en el ámbito educativo, y ha asegurado haber visto historias de niños que podrían haber sido reclutados por pandillas o grupos violentos y que actualmente van a la universidad.

"Esas son las historias de éxito que tenemos en la fundación", que ha atendido a 58.000 niños y 95.000 personas, ha remarcado la cantante, convencida de los frutos de la acción educativa en el conjunto de la sociedad.





Pedagogía con los niños

Ha explicado que mantiene conversaciones con sus hijos, especialmente con el mayor --Milan, de 4 años-- para explicarles que hay pequeños de otros países que no tienen techo ni comida, y les ha puesto el documental 'On the way to school' que muestra las adversidades que atraviesan menores para llegar a la escuela.

"Estos niños luchan contra la adversidad para ir a un colegio, atraviesan ríos", ha subrayado, y ha defendido la necesidad de que niños de países desarrollados conozcan estas situaciones.

Tras publicar recientemente su disco 'El Dorado', ha reafirmado la ilusión y ganas con las que prevé iniciar la gira mundial del nuevo disco a partir del 8 de noviembre en Alemania, la sexta que suma la cantante y compositora.