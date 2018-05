Salvador Dalí, en 50 frases

Sobre sí mismo

1. Espiritualmente soy el mayor genio de nuestra época, el auténtico genio de los tiempos modernos.

2. Soy un hombre que tiene una visión del mundo y una cosmogonía y a quien habita un genio capaz de vislumbrar la estructura total de las cosas.

3. Soy muy mal pintor porque soy demasiado inteligente. Para ser buen pintor hay que ser un poco tonto.

4. A los seis años quería ser cocinera, a los siete quería ser Napoleón, desde entonces mi vanidad no ha dejado de crecer.

5. Cada mañana, cuando me levanto, experimento una exquisita alegría, la alegría de ser Salvador Dalí, y me pregunto entusiasmado ¿qué cosas maravillosas logrará hoy Salvador Dalí?

6. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco.

7. Yo no tomo drogas. Yo soy una droga.

8. Jamás tomé droga alguna. A pesar de eso, todos los hippies reconocen en mí algo de su inquietud y su horror por la cultura burguesa.

9. El payaso no soy yo, sino esa sociedad tan monstruosamente cínica e inconscientemente ingenua que interpreta un papel de seria para disfrazar su locura

10. Soy uno de los raros artistas contemporáneos que siempre han rehusado pertenecer a un partido o a una agrupación política cualquiera.

Sobre el arte

11. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar escenas extraordinarias en medio de un desierto vacío. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar pacientemente una pera en medio de los tumultos de la historia.

12. Quienes se preocupan por la técnica yerran en todo.

13. La razón por la cual algunos retratos no se parecen a la realidad, es por que algunas personas no hacen ningún esfuerzo para lucir como en sus pinturas.

14. La pintura es la fotografía en color al pincel.

15. El mal gusto es creativo. Es el dominio de la biología sobre la inteligencia.

16. Hoy, el gusto por el defecto es tal que sólo parecen geniales las imperfecciones y sobre todo la fealdad. Cuando una Venus se parece a un sapo, los seudoestetas contemporáneos exclaman: ¡Es fuerte, es humano!

17. El surrealismo soy yo

18. El surrealismo es destructivo, pero destruye sólo lo que considera que limita nuestra visión

19. Que no conozca el significado de mi arte, no significa que no lo tenga

20. Lo menos que puede pedirse a una escultura es que no se mueva.

21. Picasso es pintor. Yo también. Picasso es español. Yo también. Picasso es comunista. Yo tampoco.

22. Los que no quieren imitar nada, no producen nada

23. La pintura es una parte infinitamente diminuta de mi personalidad.

24. Cuando me comparo con los grandes pintores del pasado, Vermeer, Velázquez, y hasta Gerrit Dou, a quien acabo de descubrir en el Petit Palais, me considero una verdadera catástrofe artística. Pero sí, a la inversa, me comparo con mis contemporáneos, entonces, evidentemente, soy el mejor.

25. Como dije cien veces, adoré a Vermeer. Para mí era el más grande de todos los pintores.

26. En una sociedad como la nuestra, sería peligroso que hubiera muchos Picasso y Dalí. Felizmente, no es el caso.

Sobre su filosofía de vida

27. La vida es aspirar, respirar y expirar

28. La inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas

29. No tengas miedo de la perfección, nunca la alcanzarás

30. Muchas personas no cumplen los ochenta porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los cuarenta.

31. La mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella.

32. El que quiera interesar a los demás tiene que provocarlos.

33. Lo único de lo que el mundo no se cansará nunca es de exageración.

34. No te empeñes en ser moderno. Por desgracia, hagas lo que hagas, es la única cosa que no podrás evitar ser.

35. El canibalismo es una de las manifestaciones más evidentes de la ternura.

36. La existencia de la realidad es la cosa más misteriosa, más sublime y más surrealista que se da.

37. Las personas inteligentes que están contra mí son muy estimables. Lo peor, lo terrible, son las personas tontas que me defienden.

38. Lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien

39. La ley moral ha de tener un origen divino, ya que antes de las tablas de Moisés ya estaba contenida en las espirales genéticas.

40. La geología tiene una tristeza apabullante que nunca podrá sacarse de encima. Esta tristeza proviene de la idea de que el tiempo trabaja en su contra.

41. Mientras estamos dormidos en este mundo, estamos despiertos en el otro.

42. El termómetro del éxito no es más que la envidia de los descontentos.

43. Las guerras nunca han hecho daño a nadie, excepto a la gente que muere.

44. Gustar el dinero como me gusta, es nada menos que misticismo. El dinero es una gloria

45. El primer hombre en comparar las mejillas de una joven a una rosa fue obviamente un poeta, el primero de repetirlo fue posiblemente un idiota.

46. Es fácil reconocer si un hombre tiene gusto: su alfombra debe combinar con las cejas.

47. Hay días en que pienso que voy a morir de una sobredosis de satisfacción

48. La historia constituye mi pasión porque es “la categoría” por excelencia, mientras la política sólo es la anécdota efímera de la Historia.

49. Trato de cretinizar a la gente en la medida en que puedo, porque los cretinos son una de mis pasiones. Los auténticos cretinos, los gelatinosos, los revulsivos, completamente retardados, llenos de baba y de saliva.

50. Los errores tienen casi siempre un carácter sagrado. Nunca intentéis corregirlos. Al contrario: lo que procede es racionalizarlos, compenetrarse con aquellos integralmente. Después, os será posible sublimarlos.