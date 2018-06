Roi, de 'OT 2017': "Tengo en mente sacar más canciones"

Roi Méndez ha iniciado su carrera en solitario lanzando su primer single, Por una vez más. El gallego "ha triunfado" de nuevo pues la canción ha tenido muy buena acogida entre sus fans. No solo sus seguidores le han respaldado, si no que sus compañeros y profesores de Operación Triunfo han apoyado su nuevo trabajo.

El gallego y los demás concursantes están recorriendo toda España con la gira de OT. Roi también se encuentra promocionando el single y nos ha contado cuales han sido las primeras experiencias después de estrenarse en el mercado musical como solista.

CHANCE: ¿Qué es para ti la música?

ROI MÉNDEZ: Para mi la música es vida. Es una forma de liberarme y expresarme que tengo y es lo que quiero en mi vida para siempre .

CHANCE: ¿Cómo definirías el nuevo single por una vez más?

R.M: Es una canción muy fresca. Una balada pero luego se vuelve bailonga. Al principio pensaba hacerla en inglés, pero al final me decanté en español.

CH: ¿Qué se siente al ser número 1 en iTunes a las pocas horas de estrenar el single?

R.M: Mucha alegría y emoción. Es muy bonito. Me quedo más con el detalle de que halla gustado a la gente. Me da un poco igual la posición pero al ver a la gente tan volcada e ilusionada es lo que realmente me ha llenado. Al final la lista es solo un número pero el sentimiento siempre queda. Mola pero no es relevante.

CH: Hablando del single, ¿hay alguna anécdota con tus compañeros de OT cuando escucharon el single por primera vez y grabasteis el vídeo de las reacciones a Instagram?

R.M: El vídeo de IG tenía que ser de broma pero al principio Alfred se lo tomó como algo serio y empezó a criticarlo de manera constructiva. Hubo un momento que tuve que decir que parase por si los seguidores se tomaban las críticas como algo serio.

CH: ¿Qué es lo que te ha aportado Paco Salazar y Carlos Ares al sonido?

Todo. Carlos le dio un toque de frescura al proyecto. Carlos es un genio aunque sea menor que yo, tiene mucha profesionalidad, le admiro mucho. Me fio mucho de su criterio y la considero muy importante. Se dejó el alma y sintió como suyo el proyecto. Paco es el sonido, la producción, ideas, trabajo. Creamos todos un ambiente muy familiar de trabajo. Ojalá hacer 'Por una vez más' una canción con ellos?

CH: ¿Cómo te ha cambiado musicalmente hablando estar en Operación Triunfo con tantos profesionales como Manu Guix o Noemí Galera?

R.M: Son unos profesionales increíbles. Noemí es una curranta, si vales para OT ya lo ve en tu primer casting. Luego en la academia veía muy bien como podíamos mejorar nuestra técnica vocal. Para mi Manu es el músico al que más admiro y tener la oportunidad de aprender de él y seguir sus consejos es un placer.

CH: Hablando de OT, ¿cómo estáis viviendo la gira por toda España?

R.M: La gira a mi me vino un momento muy bueno, porque al terminar OT me ponía vídeos y veía nuestro paso por el programa y echaba de menos todo. Pero al empezar la gira fue revivir todo de nuevo, estar juntos y disfrutar con todos ellos. Es más el hecho de compartir escenario.

CH: Tenéis muchos seguidores y no solo de aquí, si no del resto del mundo. Incluso actores internacionales como Josh Huchterson, quien te votó para salvarte y habló de tu talento en redes sociales. ¿Cómo se siente al tener de fan a un actor de Hollywood? ¿Os habéis conocido?

R.M: Aun no le he conocido pero si a su pareja por Paquita Salas. Cuando me enteré que le gustaba me quedé loco, pensé ¿Dónde estoy?. Me enteré justo al salir y que surrealista es que alguien tan famoso sea seguidor tuyo.

CH: Ya se que tus referentes musicales son Queen, The Beatles y The Police, pero ¿podrías decirme una canción que esté ahora mismo en tendencias y estés todo el día escuchándola? ¿Y algún clásico de la música que siempre tengas en modo repetición?

R.M: 'Esta Vez' de mi hermano Cepeda y 'La Cintura' de Álvaro Soler es muy pegadiza. Y una canción que siempre tengo en modo repetición desde hace mucho tiempo es 'Walking on the Moon' de The Police.

CH: Hablando de Queen, ¿cómo ha sido el cumplir el sueño de telonearlos junto con Miriam y Cepeda?

R.M: Fue increíble. Llega un punto en el que todo te parece irreal. Desde que entre a la academia todo ha sido un sueño cumplido. Me dices hace un año que voy a cantar antes de Queen y no me lo creo. Fue también una de las mejores experiencias que he tenido. Y luego también verlos en directo y gratis fue una experiencia diez.

CH: ¿Tienes algún ritual o manía antes de salir a los escenarios como por ejemplo 'Sisters Formación ' con Aitana y Amaia o entre todos los compañeros?

R.M: El 'Sisters Formación' siempre cae, es ya algo sagrado antes de empezar a cantar. Antes de que salga yo el 'A quien le importa' porque me da fuerzas. Cuando suena la música y va a empezar todo bailo mucho y grito yo solo porque es una forma de quitarme los nervios y también animo mucho a mis compañeros.

CH: Después de la gran acogida que ha tenido el single. ¿Piensas sacar más canciones? ¿Quizás un futuro disco?

R.M: Tengo en mente sacar más canciones, aunque de momento estoy con esta y sigo flipando con el gran éxito que está causando.

CH: ¿Y con quién te gustaría colaborar en la próxima canción?



R.M: Pues ojalá con grandes como Sting, pero por decir alguno más actual por ejemplo Ed Sheeran, Bruno Mars o Shawn Mendes. De ámbito local, que también sería un sueño con Pablo López, con Morat y con Cepeda o Alfred.

CH: A la hora de componer, ¿eres de los que escriben la letra y luego ya busca la melodía o viceversa?

R.M: Antes hacía primero la melodía y luego la letra, pero ahora he descubierto que es mejor hacer todo a la vez. Va como más fluido todo.

CH: ¿En qué época musical te hubiese gustado vivir?

R.M: Claramente en los sesenta. Me gustan mucho grupos de esos años y me hubiese gustado asistir a algún concierto de The Beatles.

CH: Volviendo al tema de OT, ¿cómo y cuando decidiste presentarte al concurso?

R.M: Mi compañero de piso se quería presentar y yo también, pero lo veía como algo muy lejano. Quedé en presentarnos juntos, pero llegué de tocar y no me apetecía ir porque tenía mucho sueño. Le dije a mi novia que no quería ir y fue ella quien me insistió para presentarme y no dejar tirado a mi amigo. Para que veas lo que puede pasar si rechazas una opción.

CH: Sabemos que Cris también es melómana pero, ¿quién de los dos canta más en la ducha?

R.M: Cris. Es que a mi me da mucha vergüenza cantar.

CH: De no haber sido seleccionado en el casting, ¿cuál hubiese sido tu vocación?

R.M: La música igualmente. Antes trabajaba en la orquesta y siempre he sabido que quería trabajar para la música. Siempre he querido hacer algo relacionado con la música fuese lo que fuese.

CH: Amaia y tú estáis muy unidos, como todos-. ¿Como fue tu reacción al enterarte que habías twitteado sobre ella hace seis años cuando no os conocíais y ella salio en el programa El Número 1?

R.M: Eso fue increíble. No me acordaba que había puesto ese tweet. Sabía que Amaia había salido en ese programa pero no fue hasta Navidades cuando salimos unos días de la academia y espié un poco las redes sociales. Fue muy heavy, yo conocía a ella de antes de OT pero ella a mi no.

CH: Paquita Salas se estrena el 29 de junio y tu haces un cameo en ella. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar con Los Javis?

R.M: Fue algo muy enriquecedor. Algo parecido a tener una clase con ellos, que son tan profesionales y los admiro tanto. Me hizo muy feliz. Ya veréis mi pequeño papel, tengo ahí unas frasecitas.

CH: ¿Qué tal en Trabajo Temporal junto a Miriam?

R.M: Que bien lo pasamos. Ese programa es lo más. Fue lo mejor, ya lo veréis.

CH: Por último, en octubre comienza una nueva edición de Operación Triunfo y actualmente están siendo los castings. ¿Puedes dar algún consejo a los aspirantes?

R.M: Que sean ellos mismos, porque si los cogen va a ser por eso. Que disfruten y no se agobien y no se autoexigan demasiado.