Roi Méndez se declara fan incondicional de 'La venda' de Miki

Roi Méndez no quiso faltar a la premiere del nuevo programa de TVE, La Mejor Canción Jamás Cantada. Allí, el exconcursante de Operación Triunfo nos habló de sus proyectos profesionales y de lo mucho que le gusta la canción que nos va a representar en Eurovisión.





CHANCE: Sacas nuevo single dentro de poco.

Roi Méndez: Sí sale este mes, estoy muy ilusionado. Todavía no sé el día pero el disco saldrá el mes que viene, estoy deseando tocar que es lo que más me gusta, estoy contento porque llevo casi un año trabajando en esto, iba todos los días al estudio.

CH: ¿Vais a tener alguna participación en la nueva gira de OT?

R.M: Que yo sepa no, pero sería bonito la verdad pero es difícil cuadrar agenda, seguramente vaya a verles.

CH: ¿Qué te parece la canción que va a Eurovisión?

R.M: Me encanta la canción, te juro que era mi favorita, es la canción que yo pondría si fuera Dj y además Miki me encanta.

CH: ¿Crees que tenemos posibilidades?

R.M: No me importa la verdad, me da igual ganar, soy un poco raro en hablar de estas cosas yo quiero que él llene el escenario con nuestra felicidad y que disfrute.