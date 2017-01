Rajoy reconoce que no ha visto ninguna película de los Goya e indigna al sector

Falta una semana de que se celebre la gala de los Goya. El evento más importante del cine español. Muchos españoles estarán expectantes por saber quién se lleva el Goya a mejor película. Otros hacen 'porras' para especular con el ganador al mejor actor, actriz. A otros, ni le interesa. Parece que en este último grupo se encuentra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy quien ha reconocido que no ha visto ninguna de las películas que han sido nominadas a los premios Goya. "No las he podido ver, para mi desgracia no voy al cine, leo novelas", ha asegurado Rajoy en una entrevista en Onda Cero.

El jefe del ejecutivo ha admitido que el cine "es uno de los asuntos pendientes en el futuro". A tema seguido, ha añadido "como otros muchos". También ha intentado quitar importancia a las críticas de quienes le acusan de falta de sensibilidad con el mundo del cine: "Tampoco lo dicen, lo dicen algunos".

"Para mi desgracia no veo cine", afirmó, a pesar de que algunas de las cintas que aspiran a la estatuilla, como 'El hombre de las mil caras' o 'Tarde para la ira' están, disponibles en plataformas de pago.

Rajoy sí ha demostrado dedicar más tiempo a la lectura. Su último libro ha sido 'Patria', de Fernando Aramburu. Este libro el jefe del ejecutivo lo ha considerado como "imprescindible" para conocer lo sucedido con ETA y sus víctimas. Ahora, Rajoy está leyendo 'Cuando estábamos vivos', de Mercedes Vega, que transcurre al comienzo de la guerra civil en Madrid y que también ha recomendado.





Las reacciones de Bayona, Sánchez Arévalo

Sus palabras han provocado reacciones entre los miembros de la industria cinematográfica. "Un presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable en otros países", criticó a través de Twitter J. A. Bayona. Su película, 'Un monstruo viene a verme', es la que más nominaciones acapara a los Goya (12, incluidos mejor filme y director). Además, ha recaudado 26 millones de euros y 4,5 millones de espectadores convirtiéndose en el film más taquillero de 2016 en España.









Un Presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable en otros países.

— JA Bayona (@FilmBayona) 26 de enero de 2017









El director español Daniel Sánchez Arévalo también se ha sumado a las críticas contra el Presidente. En un vídeo lanzado en las redes sociales le dice a Rajoy que sus Majestades los Reyes están ocupados y son muy asiduos a ver cine español. También, le ha recordado que la sede del PP de Génova está pegada a la Academia de Cine, "si quieres, Presidente, pásate por la Academia y te dejasmos los DVDs de las películas nominadas a los Goya y las ves en tu casa".









— Dani Sánchez Arévalo (@sanchezarevalo) 26 de enero de 2017









Otro cineasta muy crítico con el presidente del Gobierno ha sido Borja Cobeaga. El guionista de 'Ocho apellidos vascos' ha echado mano de la ironía y, a modo de encuesta, le ha preguntado a Rajoy y a todos los usuarios de Twitter, "¿cuál fue la última película que vio Mariano en el cine?". La opciones señalan 'Salida fábrica Lumière', 'El triunfo de la voluntad', 'Ocho apellidos catalanes' y '(por la última no volvió)'.









¿Cuál fue la última película que vio @marianorajoy en el cine? — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) 26 de enero de 2017









La actriz Aina Clotet se limitó a expresar en su perfil de Twitter que "no tenía palabras" para definir la negativa de Rajoy a ver cine.