Premios Yago 2019. Territorio amigo de los técnicos del cine español

La sala El Sol volvió a rugir ayer con la quinta edición de los premios del cine español que transgreden en Madrid, los premios Yago. Cada vez, más amigos, más adeptos, cada vez más actores, cómicos, periodistas, representantes y críticos se acercan a curiosear qué traman los técnicos del cine español el día de su reconocimiento.

En esta cita anual, la noche de los Yago se convierte en un lugar de reencuentro, intercambio y celebración para los técnicos, especialistas, coach, directores de casting y resto de equipos que conviven y coinciden recurrentemente en los rodajes del año. Todos los invitados que están allí por su trabajo detrás de las cámaras reconocerán entre la gente a algún compañero con el que compartió peli, serie, corto, publicidad o proyecto fallido.

Dos horas antes del comienzo de la gala, Luis Fabra, que repite como presentador, ensaya su número de revista con el que homenajearía a Bárbara Rey, Yago de honor de este año. La prensa empezaba a hacer aparición y detrás de la barra las prisas avecinaban que la fiesta no iba a decepcionar. A medida que los invitados iban llegando, el ambiente se iba animando con la presencia de premiados como Isaki Lacuesta, director de Entre dos aguas, que llegó acompañado del cantanteEl niño de Elche, el numeroso reparto de Tiempo Después, entre los que estaban, Raúl Cimas, Pepe Ocio, Dani Prada y Dario Adanti.







Cuando el resto de premiados hizo aparición y todos los invitados tuvieron su copa, una lluvia de confeti dio comienzo a la gala. El primero en subir a por su premio fue Lacuesta, 'premio impepinable' al nominado no ganador de los Goya. Más tarde volvió a subir al escenario para recoger el galardón al 'no nominado' en nombre de Bárbara Lennie, que este año no pudo asistir y cuyo premio bailó más tarde de barra en barra en mano de los curiosos.





Uno de los momentos más esperados cada año es cuando el productor de la peli más taquillera hace entrega del Yago al éxito menos comercial, otorgado a una película de gran calidad para el jurado, que debería haber tenido mayor suerte en taquilla. Esta vez fue Luis Manso, productor de Campeones, ganadora al Goya a la mejor película, quien entregó el premio a Elena Trapé y al equipo de ‘Las distancias’.

También recogió su premio el director del documental Quinqui Stars, Juan Vicente Córdoba, que dio paso a uno de los momentos más esperpénticos , divertidos y celebrados de la gala: El Coleta, más quinqui que nunca , se sube al escenario a interpretar el tema principal de la película.





EL EQUIPO OCULTO DEL CINE: RECONOCIMIENTO A LOS ESPECIALISTAS DE ACCIÓN

Los yago son un espacio amable para los técnicos y el resto de trabajadores menos visibles del cine. En su quinta edición, el premio a la categoría no reconocida fue para Óscar Dorta, especialista de acción, con más de 30 películas a sus espaldas, que este año trabajó como doble de Dani Rovira en Superlópez. Emocionado por este reconocimiento a su profesión en el escenario pidió visibilidad.





Entrada la noche Dorta explicó a Teinteresa que conocer los Yago había sido una grata sorpresa para él: “Da gusto que unos premios se acuerden del gran equipo que hay detrás de las películas”. En cuanto a la posición de su gremio en medios y galardones, nos recuerda que “En EEUU los premios Taurus reconocen nuestro trabajo y me parece un error que en España no contemos con una categoría, además cualquier gala sería un espectáculo con la presencia de especialistas”. “ Nuestro trabajo en el cine es duro, pero también el del resto de equipos, estoy muy contento de compartir noche con grandes compañeros que conocí detrás de las cámaras”.





Entre los invitados, se encontraba también la ganadora del Goya 2019 a los mejores efectos especiales Laura Pedro, que entregó el premio a su compañero y nos contó después que “en estos premios somos como una familia, en estos premios te encuentras con muchos compañeros que conoces”. Además, adelantó que ya trabaja en la nueva serie de Nacho Vigalondo para Netflx.





LO QUE PASÓ DESAPERCIBIDO EN LOS PREMIOS YAGO

Los Yago no tienen nominados, solo ganadores, pero eso no quiere decir que la verdadera fiesta del cine esté exenta de sorpresas. Si te olvidas de las cámaras, los premiados, te haces con un sitio en la barra y abres bien los ojos entenderás porque está gala sigue creciendo año tras año.

En estos eventos nadie se libra del momento networking, todo el mundo ha ido allí a conocer a alguien, a que le conozcan o saldrá sabiendo más sobre un proyecto interesante para su agenda de este año, pero para encuentro inesperado el de Bárbara Rey, y El Coleta esperando pacientes a recoger su premio tras la misma puerta. Lo pasó detrás nunca lo sabremos, pero que la estrella del destape y ídolo de la cultura quinqui iban a compartir camerino y noche, era del todo impredecible.

El premio perdido

Lennie no pudo asistir este año a recoger su premio, sin embargo, Isaki Lacuesta lo hizo por ella y agradeció el galardón de su parte. Lo que no podemos asegurar, es que haya llegado a sus manos. El Yago de la actriz pasó de barra en barra durante la fiesta, recorrió la sala y todos los asistentes pudieron hacerse una foto con él.

Éxito gastronómico

Sin duda el momento que nadie fotografio pero más aplaudido de la noche. Todo el mundo había pasado ya varias veces por la barra, el hambre empezaba a hacer mella y el confeti aún no había puesto a tono a los invitados cuando el público se gira hacia la puerta, abren paso, murmuran, ¿ha venido finalmente Bárbara Lennie?, no. Varios repartidores irrumpen en la gala y reparten hamburguesas para todos.

Santi Alverú acababa de asegurarse otro aforo completo en su siguiente edición.