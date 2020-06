Nothing more perfect, de Teresa Hoerl, Premio del Público del Festival de Cine Alemán

La película 'Nothing more perfect', de la joven directora Teresa Hoerl, un melancólico retrato de la juventud, se ha llevado el Premio del Público de la vigésima segunda edición del Festival de cine Alemán que en esta ocasión se ha celebrado 'online', en la plataforma de Filmin, del 5 al 9 de junio. Una edición que ha aumentado espectacularmente su audiencia. Y que ha logrado una cifra de 17.000 espectadores frente a los 4.000 de la edición pasada. Este certamen, es una iniciativa de German Films con la colaboración del Goethe Institut.



'Nothing more perfect' está dirigida con gran lucidez por la debutante Teresa Hoerl quien junto a la joven Lilia Herrmann y su conmovedora interpretación, entrega una de las óperas prima alemanas más sorprendentes de los últimos años.

¿Cuanto más triste estoy más llamo la atención? En la pubertad de 2019, compartir tu tristeza en Instagram frente a miles (incluso millones) de desconocidos revela una insólita forma de intimidad que o bien nos hace sentirnos más comprendidos y acompañados o, al contrario, más solos y miserables.



La melancolía de la juventud excelentemente retratada a través de la historia de Maya, una joven de 16 años con tentaciones de suicidio. No le falta de nada en su vida, pero su tristeza parece infinita, sobre todo cuando se enfrenta a su primer amor y las cosas se tuercen.



En un viaje familiar a Praga, la ciudad de la melancolía, planea sus fantasías suicidas en un vlog en directo en torno a notas de suicidio. La gran novedad del filme, su gran hallazgo dramático, es el modo en que la nueva juventud comparte su más absoluta intimidad a través de las redes.



El Festival de Cine Alemán es una oportunidad de visibilidad para el cortometraje, largometraje y documental germanos fuera de dicho país.