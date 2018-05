Nostalgia y comedia en 'Barcelona 92'

- ¡Ah, “guiri”!

- Sí, eso, guiri. Una pregunta, ¿cuándo un extranjero deja de ser “guiri”?

- Nunca, es la única forma de sentirnos superiores con gente que tiene más dinero, mejor formación y que viaja por el mundo. ¿Vale “guiri”?

- Vale. Pero, ¿si un guiri lleva más tiempo aquí que en su país es también guiri?

- Además, si te fijas solo sois guiris los europeos, occidentales, australianos, americanos, canadienses… bueno: todas las culturas más avanzadas que la nuestra. Menos los orientales, que aunque nos saquen siglos como nos hacen gracia todos son “chinitos”.

Esta conversación podría escucharse en la terraza de cualquier ciudad española este verano. En 2018. Pero no, está enmarcada en Barcelona, en 1992. Es como si el tiempo no hubiera pasado, “hay cosas que siguen siendo iguales, nos pertenecen como españoles. Es cultural” dice Emmanuel Medina, director y autor de ‘Barcelona 92’, una obra de teatro que estará hasta finales del mes de junio en los Teatro Luchana de Madrid.

Una comedia donde no hay gags, no hay chistes ni hay marcas en el texto donde se espere la carcajada. Barcelona 92 es una historia en la que se invita al espectador a sonreír y a reír cuando quieran. “Buscábamos que la miseria que viven estos personajes y cómo la mastican produjera la comedia”. Pero la risa no es el único motor: la nostalgia, marcada por los noventa, es el otro eje vertebrador del montaje.

“Parece que los noventa son recientes, por eso creo que no hay tantos textos enmarcados en esa época, pero ya han pasado casi treinta años” confiesa Medina, casi hasta sorprendido. “Cuando creo intento hacerlo basándome en lo que a mí me gustaría ver, y soy muy fan de los noventa”.

Nostalgia por no saber si tu amigo, con el que has quedado y llega tarde, vendrá al final porque no tienes WhatsApp para saberlo. Nostalgia por grabar en cita las canciones que te gustaban y que se colara el locutor radiofónico de turno. Referencias culturales de esos años que mezclan la risa con la melancolía. “Me apetecía buscar en el espectador esa nostalgia por un tiempo que no volverá”.

Una obra con temas que hoy en día forman parte de portadas de periódicos. Mujeres que protagonizan “la vuelta de hoja en la obra. Hay situaciones que aparentemente son normales, y es lo que buscábamos, pero que tuvieran otra cara y que al girar dieran el golpe. Yo creo que ellas dan el golpe”. Asuntos que parecen inevitables en las manifestaciones culturales de hoy en día, pero que se pueden representar de muchas formas.

“Creo que el mensaje cala mucho más cuando te presentan una situación y te hacen pensar. Mucho más que si un personaje apela al espectador” explica Medina, “buscaba ver a una mujer en acción, más allá de su discurso”. Siete actores en escena, algo más de una hora de texto, Carlos Rodríguez en la dirección artística, una banda sonora original de Juan Debel y coreaografía de Carmelo Segura.





‘Barcelona 92’, producida por Malaeva, estará en los Teatros Luchana hasta finales de junio y con el sueño de girar. “Estamos trabajando en ello y va muy bien. Estamos cerca de cerrar oficialmente nuevos sitios”. Además de seguir en Madrid. “Cuando creas un texto tienes que saber para qué. Está pensado para entretener, para generar nostalgia y que enganche. Que sea un entretenimiento más de la noche y que cuando salgas tengas ganas de recomendarla”.