Najwa Nimri: "No esperaba estar nominada a los Goya"

Najwa Nimri no ha querido faltar a la cena de nominados de los Goya 2019. La actriz es candidata al Goya a Mejor Actriz por su papel en Quién te cantará, una nominación que la ha hecho especialmente feliz como nos contaba ella misma.

CHANCE: ¿Qué se siente al estar en la alfombra de los nominados?

Najwa Nimri: Impone, es diferente todo. Se siente que tus compañeros se han vuelto a fijar en ti. Yo tengo la sensación de que soy la repudiada de clases, toda la vida me ha perseguido eso, es cómo sentirse aceptado, como que formas parte de algo cuando no te sientes casi nunca parte de algo. Sentirme parte de algo me da emoción porque no tengo esa sensación muy habitualmente. Me hace ilusión.

CH: ¿Nervios?

Najwa Nimri: No muchos. No esperaba estar nominada.

CH: ¿Te sientes la rara porque siempre has tenido un look de malota que gana mucho en las distancias cortas?

Najwa Nimri: No digo de rara, hablo de sentirme partícipe, formar parte de algo. No porque yo sea rara o porque sea más especial o menos, quiero decir, te sientes aceptada. Nunca me he sentido fuera porque he estado fuera, siempre me han tenido al margen por despiste casi. Yo no era de la Academia porque no había puesto el dinero que hay que poner.

CH: Ahora contar con el cariño de tus compañeros y el reconocimiento.

Najwa Nimri: Sí, no me lo esperaba, no contaba con ello. Me hace mucha ilusión, sinceramente.

CH: Te quiero preguntar por la anécdota de Alba Flores que se metió en otra peli.

Najwa Nimri: Imagínate las risas, llorábamos de la risa. Me lo contó cuando acabó la premier, acabamos en un karaoke a las tantas de la mañana y de repente me lo mandan, digo a que es verdad. Fue increíble, se hizo viral de verdad.