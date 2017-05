Muere Roger Moore a los 89 años: estas son sus 10 mejores películas

El actor británico Roger Moore, famoso por su papel en las películas de “James Bond” y la serie “El Santo”, ha muerto hoy en Suiza a los 89 años tras una breve batalla contra el cáncer, tal y como ha informado su familia.

Así lo han confirmado sus hijos a través de la cuenta oficial de Twitter del intérprete.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg