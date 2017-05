Muere Mario Benedetti: 25 frases célebres del escritor uruguayo

El 17 de mayo de 2009, hace hoy ocho años, moría en Montevideo, el escritor uruguayo Mario Benedetti, a los 88 años. Benedetti, todo un referente de las letras uruguayas, abordó todos los géneros literarios, en los que reflejó una mirada crítica de izquierdas que le llevaría al exilio y a ser un firme detractor de la política exterior de EEUU. Sus poesías fueron cantadas por autores como Serrat o Nacha Guevara y sus novelas más famosas llevadas al cine.

Aquí tienes algunas de sus frases célebres como homenaje a tan señalado aniversario:

1. No me tientes que si nos tentamos no nos podremos olvidar.

2. Pero, en definitiva, ¿qué es Lo Nuestro? Por ahora, al menos, es una especie de complicidad frente a otros, un secreto compartido, un pacto unilateral. Naturalmente, esto no es una aventura, ni un programa ni -menos que menos- un noviazgo. Sin embargo, es algo más que una amistad. Lo peor (¿o lo mejor?) es que ella se encuentra muy cómoda en esta indefinición. Me habla con toda confianza, con todo humor, creo que hasta con cariño.

3. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas.

4. La mariposa recordará por siempre que fue gusano.

5. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida.

6. En la razón solo entrarán las dudas que tengan llave.

7. De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo: de la derecha cuando es diestra, de la izquierda cuando es siniestra.

8. No vayas a creer lo que te cuentan del mundo (ni siquiera esto que te estoy contando) ya te dije que el mundo es incontable.

9. Quién lo diría, los débiles de veras nunca se rinden.

10. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.

11. Me gustaría mirar todo de lejos pero contigo

12. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, ¡porque yo te quiero!

13. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad.

14. Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano, es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón.

15. Nos resignamos al momento único y feliz. Preferimos perderlo, dejarlo transcurrir sin siquiera hacer el razonable intento de asirlo. Preferimos perderlo todo, antes que admitir que se trata de la única posibilidad y que esa posibilidad es solo un minuto y no una larga, impecable existencia.

16. Yo amo, tú amas, el ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Ojalá no fuese conjugación sino realidad.

17. Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.

18. Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza.

19. Qué buen insomnio si me desvelo sobre tu cuerpo.

20. Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites.

21. La gloria no consiste en no caer nunca, sino más bien en levantarse las veces que sea necesario.

22. El amor no es repetición. Cada acto de amor es un ciclo en sí mismo, una órbita cerrada en su propio ritual. Es, cómo podría explicarte, un puño de vida.”

23. La perfección es una pulida colección de errores.

24. Si el corazón se aburre de querer para qué sirve.

25. ¡Si uno conociera lo que tiene, con tanta claridad como conoce lo que le falta!