La "Mona Lisa" de Nigeria se exhibe por primera vez desde su reaparición

La "Mona Lisa" de Nigeria, una pintura perdida durante más de 40 años y hallada en febrero en un apartamento de Londres, ha vuelto a ser exhibida en el país por primera vez desde su reaparición.

'Tutu', una obra del artista moderno más conocido de Nigeria, Ben Enwonwu, fue pintada en 1974. Fue exhibida al año siguiente en una muestra de arte en Lagos, pero luego desapareció hasta que fue hallada en el norte de Londres.

Los propietarios, que querían que permaneciera en el anonimato, habían pedido a Giles Peppiatt, un experto en arte moderno y contemporáneo africano de la casa de subastas londinense Bonhams, que identificara la pintura. El especialista reconoció el retrato de Enwonwu.

"Fue descubierta por mí en una evaluación bastante rutinaria para analizar el trabajo de Ben Enwonwu", ha manifestado Giles Peppiatt, director de arte contemporáneo africano en Bonhams. "No sabía qué iba a ver. Me di vuelta y vi esta pintura increíble. No teníamos idea de que 'Tutu' estaba allí", ha añadido.

"Toda la familia que fue propietaria sabe que era propiedad de su padre, que tenía intereses comerciales en Nigeria. Viajó y la buscó a finales o mediados de la década de 1970", ha aseverado.

La familia subastó la pintura y fue vendida por 1,2 millones de libras (1,57 millones de dólares) en febrero a un comprador anónimo. La pintura alcanzó el precio más alto pagado por un trabajo de arte moderno nigeriano vendido en una subasta.

"'Tutu' es conocida como la "Mona Lisa" africana por su virtud de desaparecer y reaparecer, y es el primer trabajo de un artista moderno nigeriano en venderse por más de 1 millón de libras", ha señalado Tokini Peterside, fundador de la muestra de arte.