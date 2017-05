Marilyn Monroe canta su mítico 'Happy birthday Mr President'

Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday Mr President

Happy birthday to you



Thanks, Mr President

For all the things you've done

The battles that you've won

The way you deal with U.S. Steel

And our problems by the ton

We thank you so much



Everybody, happy birthday

Esto cantó la explosiva actriz Marilyn Monroe al presidente de Estados Unidos John F. Kennedy el 19 de mayo de 1962, hace ya 55 años. El sensual “Happy birthday, Mr. President” dio la vuelta al mundo y, desde entonces, ha sido una de las escenas televisivas más vistas y se encuentra entre los momentos más parodiados de la historia. Además, desató todos los rumores posibles en torno a un affaire amoroso entre el icono del pop y uno de los hombres más poderosos del planeta.

El multitudinario evento, donde participaron unas 15.000 personas, tuvo lugar en el Madison Square Garden (Nueva York) diez días antes de la verdadera fecha de su cumpleaños, el 29 de mayo. Para el cuadragésimo quinto cumpleaños del Presidente no faltaron las celebridades entre las que destacó Marylin Monroe y cuya actuación pasó a la historia. Pero también llamaron la atención las grandes ausencias como la de la esposa del presidente, Jackie Kennedy, quien decidió no acudir para no encontrarse con Marilyn Monroe con quien intuía que su marido había mantenido un idilio.





El vestido de Marylin tenía un diseño muy ceñido y era del color de la piel de la despampanante rubia, de modo que a cierta distancia parecía transparente. Con 2.500 cristales incrustados, el vestido era tan ajustado que Marylin decidió no llevar ropa interior debajo, y una vez puesto se lo tuvieron que cerrar cosiéndolo por detrás, pero al iniciarse la actuación empezó a desgarrarse. El vestido pasó a la fama como un símbolo de la canción, vendiéndose en una subasta de Nueva York, en 1999, a $1.26 millones.

El emblemático Cumpleaños Feliz de Marylin Monroe se convirtió en una de sus últimas apariciones públicas y es que apenas tres meses después se suicidó. El presidente, quien había declarado poder retirarse de la política “después de haber escuchado un Cumpleaños Feliz cantado de una forma tan dulce”, solo celebró un cumpleaños más antes de su trágico asesinato en noviembre del año siguiente.





Rumores confirmados

La maquilladora y confidente de Marylin Monroe, Marie Irvine, desveló todo lo que había detrás del regalo que le hizo la actriz a John F. Kennedy en un teatro de Nueva York y es que ella misma fue la encargada del maquillaje de Marilyn para la noche del Presidente. Cuenta que el verdadero objetivo de la actriz era poder quedarse a solas con quien era su amante, de hecho arriesgó el rodaje de Something's Got to Give solo por estar allí pese a que la 20th Century Fox no autorizó su ausencia.

La preocupación de la actriz por su actuación era más que evidente, comenta Irvine que tomó la performance de esa noche como la más importante de su vida. Sentía que con una actuación conmovedora podía terminar de conquistar a Kennedy, quien pese a los encuentros amorosos le había aclarado que nunca podía ser una primera dama. "Estuvo todo el día practicando en su pequeño piano y cantando con su coach, 'Feliz cumpleaños, señor Presidente'. Se tomó un tiempo cuando Nicky la peinó y cuando yo la maquillé, pero luego siguió practicando. Quería ser perfecta. Escuché tantas veces la canción ese día"

Explica la maquilladora que el romance había comenzado tres meses antes, cuando coincidieron en una cena privada, organizada por la hermana del presidente y su esposo, el actor británico Peter Lawford. Al día siguiente, él la llamó e invitó a un viaje al que iba a ir sin su esposa, Jacqueline. Y así, supuestamente, dio comienzo un breve pero idílico amor.