Maria José Llergo rinde homenaje a La Faraona con una exquisita versión de Pena, Penita, Pena

María José Llergo rinde homenaje a Lola Flores con una exquisita versión de su "Pena, penita, pena", un tema inmortal que adquiere una dimensión desconocida en la adaptación de una joven llamada a provocar un seísmo en el jondo del siglo XXI. La canción se lanza en todas las plataformas digitales este 15 de mayo, víspera del 25 aniversario del fallecimiento de La Faraona. "Pena, penita, pena" será uno de los 28 temas que figuren en el álbum doble "Por siempre", el tributo colectivo de grandes de artistas como Julio Iglesias, Rocio Jurado, Celia Cruz, José Luis Rodriguez "El Puma", etc... a la gran Lola. Con la reserva de este álbum se puede conseguir una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas del single "Pena, penita, pena". En él se podrán contrastar esas dos versiones de un clásico con mayúsculas: la de la mujer que lo convirtió en mito y la de la nueva sensación del flamenco vanguardista. Una joya sin duda tanto para los fans de Lola Flores como para los seguidores de la cantaora cordobesa. "Me pareció muy emocionante poder cantarle a Lola. Ella me ha cantado a mí en boca de mi abuelo desde que era una niña. Con todo mi amor y respeto, accedí a homenajear su figura, como referente incuestionable de lo que es el poder femenino y andaluz", relata Llergo. "Es una mujer que se comió el mundo siendo ella misma, con su fuerza de tierra y sangre, esa fuerza que a mí me sirve de ejemplo incansable de lucha, inspiración, valentía y orgullo. Yo siento que Lola vive. Y ahora se abre paso por nuestras voces". El repertorio de "Por siempre", que saldrá a la venta el 5 de junio, está formado por una cuidada selección de canciones del homenaje que se le rindió a Lola en Miami, junto con sus composiciones más conocidas y, como bonus-track, la versión de María José Llergo. "Pena, penita, pena" es sin duda una de las canciones más representativas de la carrera de Lola, que aparece en este homenaje en una voz nueva y refrescante. Un fruto más de la simiente que Lola fue esparciendo por el mundo de la música y que sigue dando espléndidos resultados.