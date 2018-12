Dani Marco de Despistaos: "Llegamos a quitar 'Física o Química' del repertorio"

Después de cinco años fuera del mercado, Despitaos ha regresado al mercado con muchas ganas y recordando la adolescencia de los millennials. Por eso mismo tenían que ser los encargados de poner música a la Prom Party organizada por Ron Barceló Signio y que no quiso perderse nadie, como si de un baile de fin de curso a la americana se tratase.

Lucía Bárcena, Ana Moya o José Lamuño fueron algunos de los rostros conocidos que entonaron canciones tan míticas como Física o Química o Cada dos minutos con el grupo madrileño que se encuentra preparando su nuevo disco y un regreso por todo lo alto.

Dani Marco, el vocalista del grupo nos desvela minutos antes de la gran celebración de Ron Barceló Signio como están viviendo sus regreso, sus planes e incluso como vivieron el fenómeno de la serie Física o Química.





CHANCE: Volvéis después de cinco años ¿Cómo lo estáis viviendo?

Dani Marco: Pues con muchas ganas. No sé como explicarlo, es volver a encontrarte con la gente que te sigue, volver a los escenarios, a tocar, y volver a sentir que sigues vivo... que hay gente que estaba esperándote, que se saben tus canciones y lo cierto es que te hace sentir muy bien.





CH: ¿Qué habéis estado haciendo este tiempo?

D.M: Pues nos dedicados sobre todo a otros proyectos que teníamos, cada uno teníamos otros grupos, otros proyectos y estuvimos centrados en eso. No eran proyectos que nos estuviesen dando de comer, porque nosotros con el grupo encontramos nuestra forma de vida, pero teníamos ganas de divertirnos, de hacer cosas nuevas y experimentar un poco.





CH: ¿Cómo surgió el regreso?

D.M: Pues todo empezó con un concierto que estaba haciendo en solitario y me pidieron que viniera Crespo y tocáramos alguna de Despistaos, y eso fue lo que hicimos. Ver otra vez a la gente cantando tus canciones, la cara de ilusión de la gente hace que te entre el gusanillo y empezamos a hablarlo, a moverlo y así decidimos volver.





CH: ¿Contentos con el regreso?

D.M: Muy contento. Nosotros pensamos en volver y hacer algún concierto, tocar unos cuantos y recordar viejos tiempos y enseguida la cosa fue a más porque empezamos a pensar en disco, a pensar en más y ya hemos sacado el disco nuevo y estamos cerrando un montón de conciertos para el año que viene, festivales, una gira por América.





CH: ¿Sentís que habéis retomado al público que cuando os fuisteis eran adolescentes y ya son adultos?

D.M: Sí, pero a nuestro público de antes les pasa como a nosotros que con la edad cada vez tienes menos tiempo de ir de conciertos y fiestas y hemos cogido un montón de público que antes tenían 13 o 14 años y nos conocían por Física o Química y ahora tienen veinte y algo y es el público que nos está siguiendo ahora. Un público bastante más joven que nosotros, pero nuestro publico no envejece.





CH: ¿Fieles a vuestro estilo o os atrevéis en esta nueva etapa con algo de trap o reguetón, tan de moda?

D.M: No, imposible. Somos muy abiertos en cuanto a estilo de música se refiere y escuchamos de todo, pero es que no sabríamos hacer eso. No he crecido con eso y no es mi honda, estaría muy perdido. Es una música que ha nacido con otra generación.





CH: ¿Qué supuso para vosotros 'Física o Química'?

D.M: Pues en su momento un pasito más, fue una ayuda para mantenernos donde estábamos que era un momento bastante bueno. Hacíamos muchísimos conciertos, salíamos montón en la radio y fue una manera de seguir ahí, pero cuando más estamos notando los beneficios es ahora. Había mucha gente que nos escuchó por eso y que ahora se ha convertido en publico de Despistaos.





CH: ¿Y cómo os sienta que en vuestros conciertos os la sigan pidiendo?

D.M: Somos muy conscientes de donde venimos y porque estamos aquí. Hubo un tiempo, en la época de la serie que la llegamos a quitar del repertorio o que la cantábamos la primera, parecía que no existía otra canción, pero ahora al revés. Estamos muy contentos de haber participado ahí y creo que nos ha beneficiado un montón.





CH: ¿Os gustaría repetir la experiencia con alguna serie de Netflix por ejemplo?

D.M: Es que no creo que encajaríamos. Nuestra música encajaba mucho con ese tipo de series adolescentes y era la música que escuchaba la gente que iba al instituto y ahora ya eso ha cambiado mucho y ni si siquiera hay series así y la gente joven escucha otras cosas, ahora las haría C. Tangana o Rosalía.





CH: ¿Proyectos cerca?

D.M: Pues unos conciertos que tenemos antes de acabar el año, luego un par de meses de vacaciones y en marzo sale el disco y empezamos a hacer gira y nos vamos a América y a la vuelta de gira por España, con muchos conciertos y festivales este verano. A descansar lo que podamos que este 2019 lo vamos a tener completito.