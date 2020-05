“Madrid, interior” la película de Juan Cavestany desde el confinamiento

Entre el 24 de marzo y el 24 de abril el director Juan Cavestany (Gente en sitios) ha coordinado por teléfono a más de cien personas para componer un gran retrato sentimental en .mp4 de los momentos más duros del confinamiento por el Covid-19.

“No sé lo que he hecho porque ha sido tan rápido que no he tenido tiempo ni de verlo bien,” explica Juan Cavestany. “Creo que es un ejercicio urgente, intenso y muy personal de documentar emocionalmente lo que ha sido el confinamiento en Madrid en estas últimas semanas.”

“Hacerla ha sido una gran contradicción porque en el fondo hubiera preferido estar inmóvil y callado durante todo esto, pero las cosas casi nunca son como uno quiere”, dice el director.

En la película, que contiene mucha música original, aparecen actores y también personas, a los que Cavestany fue accediendo en cadenas no siempre previstas: familiares, amigos, vecinos, vecinos de amigos, desconocidos, etc., todos en sus casas, por lo general esperando o intentando comprender la situación.

“Madrid, interior” estárá disponible desde el viernes 7 de mayo exclusivamente en la web del diario El País, a partir de las 16:00 hrs, donde permanecerá en acceso libre por tiempo limitado.

“Mostrar por primera vez la película en El País me hace mucha ilusión y tiene sentido porque tiene una clara vocación de documental de un momento que ya se está desvaneciendo,” dice Cavestany. “Ojalá después de este estreno volante pueda ver bien la película y terminarla del todo”.