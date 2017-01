Las referencias de 'La La Land' a los clásicos del cine

'La la Land' ya ha hecho historia. La película del director Damien Chazelle está en boca de todos tras haber igualado el récord de 'Eva al desnudo' y 'Titanic' con el mayor número de candidaturas a los Oscar, 14 nominaciones.

El musical no ha dejado impune a nadie. Tampoco a Sara Preciado, una extremeña y estudiante de montaje y edición cinematográfica de 24 años. La joven, enamorada de los musicales, recoge en este vídeo todas las referencias del cine clásico que lleva la película de moda. "El vídeo se me ocurrió en la sala de cine según venía la película. Llegué a casa y me cercioné de que todas las referencias que me venían a la mente concordaban con la verdad", cuenta Preciado a Teinteresa.es









El tributo a los míticos títulos del cine

La joven tiene bastante memoria fotográfica para poder haber retenido tantas secuencias y buscar el símil entre las películas seleccionadas y 'La La Land'. "No me llevó mucho realizarlo. Supongo que por lo que tú dices, tengo mucha memoria fotográfica. Llevo desde pequeña viendo musicales. Los visualizo una y otra vez. Por ello, los reconozco de inmediato", aclara la montadora.

Uno de los secreto del gran éxito de 'La La Land-La ciudad de las estrellas' son las innumerables referencias cinematográficas que rinden triubuno a míticos títulos del cine, especialmente a aquellos musicales de toda la vida. Preciado ha hecho su vídeo a pantalla partida para facilitar a los espectadores la relación.

Gracias a esta editora española, todos podemos comparar el musical con estas referencias. La joven, decidió subir su vídeo a la plataforma de vídeos Vimeo y envío el archivo a la página de Facebook Cine O'culto. Su montaje ya va camino de las 500.000 visualizaciones.

¿Es un homenaje al director o a 'La La Land'?

Más que un homenaje al director o a 'La La Land', es un homenaje a los musicales clásicos que me han acompañado toda la vida. Y qué mejor manera para esto que a través de la película de moda. Una cinta que se basa en eso, en hacer referencias a los grandes clásicos del género y darles una pequeña vuelta de tuerca. Y en eso mismo es donde, para mí, reside su éxito.





¿Qué es para ti la película?

Es un musical que evoca a la época dorada de Hollywood. Es lo mismo que pasó con 'Stranger Things' y el cine de los 80. La gente sale feliz de la sala de cine igual que los que asistían de ver 'Cantando bajo la lluvia' o 'West Side Story'. 'La La Land' recoge la esencia de todos los grandes musicales en uno.





¿Van a venir más vídeos comparativos?

Van a venir más vídeos, sí. Pero no sé si de referencias cinematográficas. No es tan fácil encontrar películas o series en las que de manera tan evidente aparezcan referencias y no se haya hecho ya un vídeo comparándolas. Si descubro otro caso como 'La La Land' por supuesto que me pondré a ello. Mientras tanto, prefiero no estancarme en un solo estilo.





Desde escenas a diálogos clásicos

La triunfadora de los Globos de Oro, hace guiños a títulos como 'Cantando bajo la lluvia', 'West Side Story', 'Los paraguas de Cherburgo'. La cinta ambientada en la industria del espectáculo de Los Angeles y protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, sus protagonistas también mencionan en sus diálogos a clásicos como 'Casablanca' y 'Rebelde sin causa'.