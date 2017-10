Kate Winslet se reunirá con James Cameron en las secuelas de 'Avatar'

Tras triunfar juntos en el drama romántico y épico Titanic (1997), la actriz Kate Winslet y el cineasta James Cameron volverán a unir sus caminos y lo harán esta vez en el universo fantástico de Avatar.

Según informó el medio especializado Deadline, Winslet participará en los nuevos episodios que prepara Cameron de Avatar (2009), la película más taquillera de la historia en todo el mundo con una recaudación total de 2.788 millones de dólares.

"Kate y yo hemos estado buscando algo que hacer juntos durante 20 años desde nuestra colaboración en Titanic, que fue una de las más gratificantes de mi carrera", dijo el realizador.

Cameron tiene planes para cuatro nuevas películas de Avatar, cuyos estrenos están previstos para los meses de diciembre de 2020, 2021, 2024 y 2025. Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver regresarán a sus papeles de Avatar, y también se conocen nuevos fichajes para la saga como el de la actriz española Oona Chaplin.

El rodaje de los nuevos filmes de Avatar comenzó de manera oficial el pasado 25 de septiembre en California, EE UU. Un Oscar y siete nominaciones Considerada como una de las mejores actrices de su generación, la británica Kate Winslet alcanzó la fama mundial con Titanic, gracias al romance que compartía en la pantalla con Leonardo DiCaprio.

Hasta el estreno de Avatar, Titanic era la película más taquillera de la historia del cine con 2.187 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Winslet ha recibido siete nominaciones al Oscar, incluyendo una candidatura por Titanic, y se llevó finalmente la estatuilla a la mejor actriz protagonista por The Reader (2008).

En su filmografía aparecen otros títulos muy destacados como Sense and Sensibility (1995), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Revolutionary Road (2008) o Steve Jobs (2015). Winslet estrenará este viernes en Estados Unidos la cinta The Mountain Between Us, que coprotagoniza junto a Idris Elba.