Julie and The Phantoms, la nueva serie de Kenny Ortega, en Netflix el 10 de septiembre

El próximo 10 de septiembre estará disponible la nueva serie teen original de Netflix, Julie and the Phantoms. Una producción protagonizada por Madison Reyes (Under the Harlem Moon) como Julie, y sus tres amigos fantasmas: Charlie Gillespie (Remake Embrujadas) como Luke, Jeremy Shada como Reggie y Owen Patrick Joyner (100 Cosas que hacer antes de la escuela secundaria) como Alex. Completan el reparto Booboo Stewart como Willie, Cheyenne Jackson como Caleb, Carlos Ponce como Ray, Sonny Bustamante como Carlos, Jadah Marie como Flynn, Sacha Carlson como Nick y Savannah Lee May como Carrie. La serie cuenta con nueve episodios de 30 minutos de duración en los que la estudiante de secundaria Julie (Madison Reyes) perdió su pasión por la música tras la muerte de su madre el año pasado. Pero cuando de repente, los fantasmas de tres músicos de ensueño (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner) aparecen en el viejo estudio de música de su madre, Julie siente que empieza a despertar, y se inspira para volver a cantar y escribir canciones de nuevo. A medida que crece su amistad con Julie, los chicos la convencen de crear una nueva banda juntos: Julie and the Phantoms. Del director ganador de un premio Emmy, Kenny Ortega (High School Musical, Los descendientes), los productores ejecutivos Dan Cross y Dave Hoge (Los Thunderman, Par de Reyes), y el coreógrafo Paul Becker (Los descendientes, Blancanieves) llega una nueva serie musical fresca y emocionante sobre cómo abrazar los altibajos de la vida, seguir tus sueños y descubrir el poder de tu propia voz.