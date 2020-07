Las letras de Jordi , de Maider Fernández Iriarte, estreno el 10 de julio

Márgenes Distribución estrenará el próximo 10 de julio Las letras de Jordi, la brillante ópera prima de Maider Fernández Iriarte producida por Señor y Señora.

Jordi nació hace 51 años con parálisis cerebral. Aunque no puede hablar, trata de comunicarse usando su tabla. Así es como le cuenta a Maider, la directora de esta película, que a los 21 años sintió a Dios hablándole por primera vez. Sin embargo, hoy día, después de mudarse de la casa de sus padres a una residencia, ya no siente a Dios. Una vez al año, Jordi hace un viaje de peregrinaje al Santuario de Lourdes. Es allí donde busca su conexión con Dios, a pesar de no saber si Dios volverá a él algún día.

Las letras de Jordi es una película emotiva y sutil sobre la empatía y la necesidad de comunicación del ser humano, el retrato íntimo de una bella amistad. La película comenzó su exitosa trayectoria por certámenes nacionales e internacionales con su participación de la sección Nuevos Directores del pasado Festival de San Sebastián.

El estreno de Las letras de Jordi estaba inicialmente previsto para el pasado 13 de marzo. La emergencia sanitaria provocada por la irrupción de la COVID-19 hizo que tuviera que ser pospuesto.