'Jaguar', la nueva serie de Netflix protagonizada por Blanca Suarez

Netflix ha anunciado hoy el comienzo del rodaje de Jaguar, nueva serie original de Netflix producida por Bambú Producciones y dirigida por Carlos Sedes y Jacobo Martínez. El rodaje de esta nueva producción se realizará en diferentes localizaciones en España.



La serie está creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, escrita por ellos junto con: David Orea, Salvador S. Molina, y Moises Gómez. Ambientada en la España de los años 60, refugio de cientos de nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Isabel Garrido, una joven española que logró sobrevivir al campo de exterminio de Mauthausen, está tras la pista de Bachmann, conocido como el hombre más peligroso de Europa. Descubrirá que no está sola en su misión, y se unirá a un grupo de agentes en busca de justicia. Su nombre en clave: "Jaguar".



Al reparto principal encabezado por Blanca Suárez (Las Chicas del Cable, El Bar) en el papel de Isabel Garrido, se unen, Iván Marcos (45 Revoluciones, Fariña) interpretando a Lucena, Francesc Garrido (Smoking Room, Grietas) como Marsé, Adrián Lastra (Primos, Velvet) como Sordo, y Óscar Casas (Siempre Bruja, Instinto) como Castro.



Ramón Campos afirma "Jaguar es mi proyecto más personal de los últimos años, y no se me ocurre mejor compañero de viaje que Netflix, con quien estoy feliz de emprender esta nueva andadura tras la experiencia de ''Las chicas del cable".