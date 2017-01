Isabel Pantoja, sobre su estancia en prisión: "Ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme"

Ensalzada y querida por sus seguidoras. Así se ha sentido Isabel Pantoja en 'El Hormiguero' de Pablo Motos. La cantante ha ido a presentar su último trabajo musical, Hasta que se apague el sol . Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero' lo dejaba claro nada más comenzar la entrevista: “Te han ofrecido muchas cosas pero tú has elegido estar aquí con nosotros y te lo agradezco.”

La cantante Isabel Pantoja ha admitido que sus dos años en prisión por un delito de blanqueo de capitales han sido "difíciles, intensos, dolorosos" y ahora, ha asegurado, está tratando de "salir psíquicamente" de esta etapa de su vida a través del trabajo. "Por suerte me va bien", ha dicho.

La tonadillera abandonó la cárcel el pasado mes de marzo tras dos años en prisión por un delito de blanqueo de capitales al contribuir a "enmascarar" el dinero ilícito de su entonces pareja, Julián Muñoz, cuando era alcalde de Marbella (Málaga).

En su primera entrevista en televisión desde que salió de prisión, tras diez meses de silencio, la cantante ha eludido referirse de forma explícita a su estancia en la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaira. "Ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme", ha señalado la tonadillera.

Pantoja ha admitido que han sido dos años "difíciles, intensos, dolorosos". "Estoy tratando de salir psíquicamente a través de mi trabajo, de gente que me adora, de hacer todo lo que he hecho durante 40 años", ha explicado en declaraciones a 'El Hormiguero' de Antena 3.

A lo largo de la entrevista, previamente grabada, la tonadillera ha explicado al presentador Pablo Motos que ha tenido "mucho tiempo para pensar" y ver lo qué es imporante en la vida y apreciar "las cosas más cotidianas, las más pequeñitas".

"Ahora mismo le doy muchísimo valor a todo esto porque no se sabe hasta que no se pasa", ha indicado la cantante andaluza, que ha subrayado que aunque se la vea como alguien "fuerte" y "echada para adelante" en realidad es una persona "muy frágil".

"Aunque sí soy valiente. No puedo permitirme el lujo de venirme abajo, ni hacerle esa faena a mi familia", ha subrayado. En cualquier caso, ha enfatizado que "ya lo pasado, pasado" y que el deseo que siente ahora es el de "estar el mayor tiempo posible sonriendo".

Mientras hablaba con el presentador de su nuevo trabajo, de su familia, de su perra 'Sisi' y de cómo han sido para ella estos últimos años, no faltaron las bromas, los 'quereres', las risas e incluso algún que otro beso inesperado con Motos, que manifestó que era uno de sus seguidores. Este le dio a la artista un regalazo: el disco de oro por las ventas de su nuevo trabajo.

'La Pantoja' ha presentado su nuevo disco compuesto y producido por Juan Gabriel, que lanzó el pasado mes de noviembre y con el que ya ha alcanzado un Disco de Oro. El fallecimiento del compositor méxicano, que coincidió con la estancia en prisión de la tonadillera, fue "un palo muy grande" para ella.

"Tuve la gran suerte de ser compañera artística, amiga íntima, admiradora eterna, enamorada eterna... Yo he amado a Juan Gabriel en todo, ha sido un golpe muy duro. Él me estaba esperando", ha explicado emociona la cantante, que ha subrayado que "siempre" lo llevará en su corazón y en sus canciones.

Además de cantar en directo, acompañada de una gran orquesta sinfónica, sonó en plató la canción que ha hecho en colaboración con su hijo Kiko, en la que se incluye una parte de rap. Orgullosa de esta unión de estilos, no dudó en levantarse para bailar mientras cantaba alguna de sus letras. La fusión de su estilo con el de su hijo es algo que, según confesó, le encanta. El propio Kiko entró por teléfono para comentar esta colaboración y sólo tuvo palabras de cariño y orgullo hacia su madre, que tuvo que contener el nudo de emoción que casi se desborda.

Pablo Motos le ha preguntado por el amor y ella ha dicho: “¿Dónde está la puerta?” A continuación ha aclarado que “tengo el corazón tan lleno de amor que ese tipo de amor no me pasa ni por aquí. no entra ni un hilito de luz, de momento...”