Hilary Swank protagoniza 'Away', la nueva serie original de Netflix

Creada por Andrew Hinderaker, AWAY es un emocionante drama familiar que narra los increíbles avances que ha logrado el ser humano y los enormes sacrificios personales que conlleva esa evolución. La astronauta americana Emma Green (Hilary Swank - Million Dollar Baby) se prepara para liderar un equipo internacional en la primera misión a Marte. Esta decisión supone alejarse de su marido (Josh Charles - The Good Wife) y su hija adolescente (Talitha Bateman) cuando más la necesitan. A medida que la expedición en el espacio se complica para todo el equipo, sus dinámicas personales y las consecuencias de estar lejos de sus seres queridos hacen que el viaje se haga cada vez más duro. AWAY nos muestra que para alcanzar las estrellas, a veces, tenemos que abandonar lo que más queremos.