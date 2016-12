10 canciones para recordar a George Michael

El cantante británico George Michael, referente de la música pop y padre de grandes ‘hits’, murió este domingo a los 53 años en Inglaterra.

La carrera musical del artista está repleta de éxitos. Tanto de sus primeros años, allá por 1990, con el dúo Wharm! con Andrew Ridgeley como en su carrera en solitario.

La muerte del icono musical ha sido inesperada a nivel social. El cantante y compositor estaba preparando un documental sobre el videoclip de Freedom! 90', el tema con el que Michael conquistó al público. En la cinta estaba trabajando con las supermodelos Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatiana Patit, Chisty Turlington y Cindy Crawford.

En Teinteresa.es repasamos algunas de las canciones por las que siempre lo recordaremos:





Last Chistmas (La última Navidad)

Paradójicamente George Michael murió el 25 de diciembre, el Día de Navidad para el cristianismo y Last Chistmas fue uno de los hits del dúo Wham! que el cantante compartía con Andrew Ridgely. El tema fue grabado en 1984.









Wake Me Up Before You Go-Go

En español significa Despiértame antes de irte, es una canción del dúo pop inglés Wham! lanzada en 1984 que se convirtió en número 1 en Reino Unido. Fue escrita y producida por George Michael. Esta canción también apareció en la banda sonora de la película Zoolander.

Al los pocos días el tema llegó a la cima de las listas en Estados Unidos. Casi al mismo tiempo que la canción recorría el mundo escalando a los primeros puestos de casi todos los rankings, Michael se volcó en la participación del proyecto de Bob Geldof, Band Aid, poniendo la voz para la canción "Do They Know It's Christmas?", algo así como la versión Inglesa de We are the world, y donó las ganancias de "Last Christmas/Everything She Wants" a la caridad.





Praying for Time

Es el primer sencillo de George Michael en dos años, entrando de lleno en el mercado británico en agosto de 1990. La crítica la catalogó como una reflexión oscura y sombría acerca de los males de la sociedad y la injusticia. George utilizó un efecto vocal de eco y puso la melodía en una clave baja para alejar la naturaleza cálida del sonido normal de su voz. Fue la primera canción con motivaciones políticas que él publicó en un sencillo desde su más tempranos años con Wham!.

La canción fue la primera de cinco sencillos publicados del álbum Listen Without Prejudice Vol. 1, aunque fue la única del quinteto en estar en los Top 10 del Reino Unido. Esta Canción es indiscutiblemente uno de los grandes éxitos del cantante.









Father Figure

Figura paterna fue otro suceso de George Michael lanzado en 1988 en el álbum Faith. Esta canción se trata de amar a otra persona en su totalidad y de una forma ambigua. Michael escribió este tema antes de que su homosexualidad se convirtiera en algo público.









Outside

Afuera es una canción compuesta e interpretada por el cantante británico y publicada por Epic Records en 1998.

El video que está a continuación fue especialmente sarcástico en su momento. Muestra a policías besándose. El oficial de policía que lo arresta, Marcelo Rodríguez, presentó una demanda, alegando que en el vídeo se burlaban de él. Inicialmente, fue desestimada, pero la Corte de Apelaciones reabrió el caso en el año 2002, que sentenció que Rodríguez no tenía derecho a indemnización por daños emocionales.









Careless Whisper

El tema Murmullo descuidado es tal vez uno de los clásicos temas lentos de la historia del pop. La canción fue también lanzada en 1984 aunque George ya era solista.

Muchos intérpretes la tomaron para hacer sus propias versiones y alcanzó los primeros puestos en rankings musicales de varios países del mundo.









Don´t let the sun go down on me

El tema lo escribió el cantautor Elton John en 1974. Sin embargo, la canción tuvo verdadero éxito en 1991 cuando George Michael hizo su propia versión.









Heal The Pain

Cura el dolor es otro de los temas escritos por George Michael y lanzado en 1991. La canción fue escrita con en estilo del exbeatle Paul McCartney como un tributo hacia él. En 2006, fue lanzada una nueva versión que grabaron juntos.









Freedom! 90'

Escrita e interpretada por George Michael, y publicada por Epic Records en 1990. El '90'' añadido al final del título es para prevenir confusión con una canción de Wham! también titulada Freedom.

El tema hace referencia a la carrera pasada de Michael, su éxito en Wham! y cómo se convirtió en un nuevo hombre.











Everything She Wants

Todo lo que ella quiere fue lanzado junto a Last Christmas ese mismo año y vendió un millón de copias. La canción fue escrita por el mismo George Michael y relata la historia de una corta relación de un hombre con una mujer cuando se entera que va a ser padre. Entonces se encuentra en una situación en la que no puede volver atrás.

Aunque Michael siempre se ha quejado de la calidad de gran parte del material musical de Wham!, al comenzar su carrera en solitario, mantuvo que Everything She Wants era una canción de la que estaba orgulloso, y la continuó interpretando en sus conciertos. Por otra parte, Michael comentó en una entrevista (para promover la gira 25 Live) que es su canción favorita de Wham!.