Dj Nano saca su lado más desconocido con 'Popland'

Después de su exitoso evento Oro viejo que reunió a 12.000 personas (sold out) en IFEMA el pasado mes de diciembre en la capital, DJ Nano presentará por primera vez el sábado 9 de marzo a las 20:00h, en el WiZink Center de Madrid, su nuevo espectáculo: Popland. Un show para todos los públicos y edades, con el lema '¡Te las vas a cantar todas!', donde recorrerá los temas más icónicos de la música pop, en compañía de La Fura dels Baus y de la orquesta electro-sinfónica Darevitam!

Nano, que en 2018 tuvo más de 80 actuaciones por todo el país, dos giras asiáticas y shows en Sudamérica y Estados Unidos, se ha convertido en uno de nuestros artistas más internacionales, además de tener su público fiel en la capital desde hace más de 20 años.

Para el DJ madrileño Popland es una de las apuestas más atrevidas de su carrera; un evento novedoso tanto en lo musical como en la puesta en escena, en el que lleva trabajando más de tres años. Un auténtico homenaje a la cultura y a la música pop donde hará un recorrido por canciones populares de artistas como AC/DC, The Rolling Stones, Michael Jackson, Queen, Daft Punk, Avicii, Beyoncé o Rihanna, entre otros, siempre bajo su particular visión y base bailable.

El show contará con un escenario diseñado por una de las empresas más punteras en la ejecución de espectáculos, Pixelmap Studios (Dreambeach o Love the 90's). Nano asegura que no ha sido una tarea fácil pero está encantado con el resultado porque el evento está organizado por tres de las productoras más importantes de nuestro país: Planet Events, Disorder y Sharemusic!; líderes en la organización de eventos especializados en música de baile (Oro viejo o A summer story); con el apoyo de Los40, emisora oficial.





Además, unirá por primera vez la energía de DJ Nano con la creatividad de La Fura dels Baus, una de las compañías teatrales más rompedoras de nuestro país, y contará con la colaboración de la orquesta electro-sinfónica Darevitam!, que pondrá sobre el escenario a 50 músicos.

Nano nos asegura que esto es un planazo desde que abran las puertas a las siete de la tarde hasta las 12 de la noche, en plan Cenicienta, y por ello cuando hemos hablado con él nos dice que más que un concierto es un espectáculo y que por eso se puede ir hasta con niños.

P: ¿Con niños, no hay problema?

DJN: A Popland se puede ir con niños, es más espectáculo que música pura y dura, es La Fura dels Baus por ahí volando, las pantallas con dibujos, y la música es muy, muy comercial. Es un planazo y mola, mola mucho.

P: ¿Popland no sería un festival para que lo presentara un presentador tipo Tony Aguilar o El Gallo?

DJN: Va muy en la línea de estas personas que estás diciendo, pero yo hacía muchos años que quería hacer un espectáculo muy distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer. Creo que la música es súper amplia, el abanico es enorme, y quería hacer un evento que abarcara gran parte de la música. Ha costado tres años el poder decir: "Tengo el evento" y reunir las patas que hacen que sea posible este evento porque es un evento muy grande, muy complicado y poder tener las empresas que están a mi lado ha sido muy complicado. Es el evento más mainstream que se puede encontrar este año en la ciudad en lo que a música se refiere y la verdad es que estoy encantado. Por supuesto que El Gallo y esta gente están dentro porque Los 40 es uno de los partners.

P: ¿Por qué ha sido tan complicado?

DJN: Los otros eventos que hago son fiestas que ya llevo mucho tiempo haciendo y es mi sector, pero yo quiero hacer una fusión de la música no electrónica con la electrónica y quería hacer un súper espectáculo que fuera más allá de la música. Quería hacerlo en el Wizink, que es un sitio con el que soñaba poder actuar allí algún día. Entonces era el momento porque los otros eventos que tengo han llegado a una envergadura importante y esto es la primera vez que lo hacíamos. Para que tuviera la repercusión que yo quería y la fuerza que estaba en mi cabeza necesitaba a esas empresas y este músculo que yo solo no tengo. Ha costado muchísimo hasta que se ha podido cuadrar todas las piezas y muy contento porque está yendo todo muy bien y ya solo queda poder disfrutar del evento.

P: ¿Otros eventos tuyos como Oro Viejo no llenaría el Wizink?

DJN: Sí, pero es una fiesta de noche y el Wizink tiene otros horarios. Además, yo quería hacer una cosa mucho más blanca, mucho más limpia, algo que fuera para todos los públicos, no ya solo de edades sino de clase social... que sea algo que todo el mundo conozca, que no tengas que ser un entendido de música electrónica. Van a sonar desde los Rolling Stone, hasta Blur, Rihanna... todo eso acompañado con mis remezclas y con mis cosas y acompañado de La Fura dels Baus que son una gente que te deja con la boca abierta desde el primer momento que les ves. Es un evento que yo lo veo más de día que de noche.

P: Esa fusión con La Fura dels Baus me ha dejado sorprendida...

DJN: Sí, es que quería hacer algo muy distinto. Yo creo que es el momento de hacer cosas distintas, sobre todo en ,úsica electrónica, que llevamos unos años que está muy fuerte, pero lo veo todo muy parecido. Entonces, yo quería algo que no se hubiera hecho. Es un riesgo impresionante, pero creo que se pueden hacer mil millones de cosas y hay que asumir ese riesgo. Pero es verdad que a mí me pasaba eso... Yo voy a miles de festivales, viajo por todo el mundo pinchando y me encanta lo que hago pero sí es verdad que creo que falta diversidad.

Para bien o para mal, la música electrónica ha entrado en todos los géneros musicales, que es guay y fenomenal, pero antes el hit del momento duraba mucho y era un hit que se quedaba. A día de hoy, desde hace un tiempo, la música va muy rápido, se consume a una velocidad espectacular. Para hacer un súper hit, las radios o los medios o los Dj's deberían estar dándoles mucho más recorrido, pero como los productores queremos sacar todo muy rápido, no se llega a crear ese hit con esa esencia.

P: Me llamó la atención ver a Dj Nano en Popland.

DJN: Esto es muy distinto a Oro Viejo, no tiene nada que ver, pero tiene la esencia porque rescato música de todas las ramas, todo es muy conocido. Todo lo que haya sido lo más hit va a sonar en Popland. Detrás de el tracklist ha habido un gran trabajo, porque hay una gran cantidad de música y más cuando tiene ese abanico tan grande de poder tocar rock, la música disco, el dance, poder tocar todo. Va a haber tres bloques: uno que es rock, otro de disco y luego uno de hits actuales. Tengas la edad que tengas o seas quien seas vas a cantar todas porque conoces todas. Va a ser muy divertido.

P: ¿Va a haber artistas invitados o solo estáis tú y la Fura dels Baus?

DJN: Ellos van a estar por todo el recinto haciendo cosas, luego hay una orquesta que mientras yo voy a ir mezclando y un cuerpo de baile, pero el espectáculo a parte de la música es lo que la gente va a ver en las pantallas y va todo muy unido.

P: Cada vez hay más músicos de clásica o de instrumentos de conservatorio que se lanzan a música más electrónica y pop, investigando nuevos terrenos.

DJN: Los músicos de conservatorio siempre habían sido meganazis con la electrónica pero ahora se han dado cuenta de que es una rama musical más y algunos están trabajando con espectáculos sorprendentes. Así que imagínate esto con 50 músicos. Se te ponen los pelos de punta escuchando Imsomnia o Katy Perry.

P: ¿Cuántos años llevas dedicándote a esto?

DJN: Pues exactamente no lo sé, debo de llevar unos 21 o así. Pero 21 años lo que es dedicándome profesionalmente a la música y detrás de los platos, viviendo de ello. En la música electrónica llevo más tiempo, empecé hace muchos años trabajando en salas de Madrid. Hace un montón de años. Antes era el pequeño de los Dj's y ahora soy el más mayor de todos.

P: ¿Y cómo te sientes?

DJN: Guay.