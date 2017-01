Depeche Mode, Sabina, Los Planetas... Los 10 discos más esperados del 2017

Se va 2016 y con él grandes figuras de la música. A pesar de las importantes pérdidas, ha sido un año que ha dejado buena música. De cara al 2017, se esperan grandes éxitos, tanto nacionales como internacionales. Es cierto, que ya no se compran álbunes como antaño pero se siguen esperando los CD´s de nuestros favoritos. Las plataformas de streaming ofrecen grandes ventajas para escuchar a bajo coste las novedades más importantes del panorama musical actual. Aún así, el pistoletazo de salida lo marca el artista y/o la productora y distribuidora.

Esta temporada viene cargada de diferentes gustos musicales. Es la época más caliente para la industria musical y los más esperados son:





Depeche Mode

En una reciente ronda promocional de entrevistas Martin Gore anunció que el decimocuarto álbum de la emblemática formación británica posiblemente estará en la calle en marzo, un trabajo que su compañero Andy Fletcher calificó como “un disco sexy y más crudo en cuanto a las letras”. El disco lo produce James Ford y ha sido registrado en los mismos estudios que sus tres trabajos anteriores. Bajo el título 'Spirit'.

Por el momento tiene confirmada una única parada en España: el 7 de julio en el BBK Festival de Bilbao.





Joaquín Sabina

Tras siete años sin disco en solitario, el cantautor español aterriza en 2017 con sorpresa y un disco bajo el brazo, en este caso con la producción de Leiva.En un comunicado, Sabina ha dicho que ha querido trabajar con Leiva porque "es un jovenzuelo que me gusta mucho" y con él espera renovar "un poco el aire".

El otro gran colaborador de 'Lo niego todo' es Benjamín Prado, a quien Sabina conoció en los años ochenta y con quien unió fuerzas artísticas por primera vez en 1988, cuando compusieron el tema "Cuando aprieta el frío", incluido en el álbum 'El hombre del traje gris'.

La grabación de lo nuevo de Sabina esta planeada para finales de este año y el lanzamiento para principios de 2017. Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza son las primeras ciudades anunciadas de la gira del nuevo disco del artista, que empezará el próximo 18 de junio en el Estadio Olímpico de Sevilla y finalizará en octubre, tras recorrer las principales ciudades españolas.





Arcade Fire

Aún se desconoce cuándo llegará, con exactitud, el quinto disco de la banda canadiense, tras su éxito con 'Reflektor'. Se rumorea que alrededor del mes de mayo como dejó entrever su líder, Will Butler en una entrevista para el británico NME. "Tenemos dos nuevos sintetizadores para encajar el sonido del nuevo disco".

En España han confirmado su presencia en el Primavera Sound el 3 de junio.





Los Planetas

La banda granadina Los Planetas regresará el próximo 27 de enero de 2017 con un nuevo single titulado 'Espíritu olímpico', según anuncia la propia banda granadina en las redes sociales.

Este nuevo tema llegará en CD y vinilo de 7 pulgadas y ejercerá como adelanto de su próximo álbum, a la venta en el mes de marzo, en una fecha aún no determinada.

Dicho álbum será el primero en siete años, tiempo transcurrido desde aquel 'Una ópera egipcia' de 2010, aunque no hace tanto que no editan nuevas canciones, pues en 2015 lanzaron el EP 'Dobles fatigas'.





The XX

Tercer disco de los británicos y parece que, por fin, quieren llenar grandes estadios tal y como lo hacen de Coldplay, Muse, Depeche. A finales de 2016, dejaron el goteo de fragmentos de 'On Hold', el primer single de su nuevo disco, en el que samplean el ‘I Can’t Go For That (No Can Do)’ de Hall & Oates.

Con este primer bocado han anunciado también un puñado de detalles acerca de este nuevo trabajo que verá la luz casi cinco años después de “Coexist” (XL Recordings/Popstock!, 12). Se titulará “I See You”, lo publicará el 13 de enero el sello Young Turks y ha sido grabado a lo largo de los dos últimos años entre Nueva York, Marfa, Reikiavik, Los Angeles y Londres.

También se han confirmado varios formatos para la edición: además de digital y CD habrá tres versiones diferentes en vinilo, incluyendo una deluxe con tres temas extra, un CD con grabaciones en directo y tres ilustraciones de Alasdair McLellan.





Lori Meyers

Cuatro años después de 'Impronta', Lori Meyers publicará un nuevo disco en febrero de 2017, titulado 'En la espiral'.

El álbum, que hará el número seis de su discografía "conjuga inmediatez y complejidad, bucolismo y turbulencia, estribillos invictos y desarrollos instrumentales inopinados", señala la banda granadina.

Con un tono ligeramente más sombrío que en entregas anteriores y más apegados al clasicismo que nunca, profundizan en su característico pop de tintes sesenteros, liberados de la obesión por la búsqueda del hit instantáneo que caracterizaba 'Cuando el destino nos alcance', de 2010.





The Flaming Lips

Los de Oklahoma City han confirmado que su próximo disco se titulará 'Oczy Mldy' y han compartido el primer single 'The Castle'.

El nuevo álbum de The Flaming Lips llegará el 13 de enero. Será tres años después de su último disco de versiones de The Beatles 'With A Little Help From My Fweds' (Bella Union/Pias, 14), y cuarto tras su último trabajo original “The Terror“(Warner Bros/Bella Union, 13). Se trata de un álbum que contiene doce temas propios al que han llamado “Oczy Mldy“.

El anuncio llega tras semanas de intensa actividad en el Instagram oficial de The Flaming Lips que ya parecía avisar de la confirmación de un nuevo disco. Además, durante todo el mes de octubre estuvieron compartiendo música inédita en las clases de yoga de un estudio de Oklahoma City, y parece ser que ese material podría formar parte de “Oczy Mldy“.

The Flaming Lips estrenó el primer adelanto del disco en forma de single pocas horas después de anunciar su nuevo trabajo. Se trata de “The Castle”, la décima canción del álbum.





Ryan Adams

El cantante, guitarrista y compositor Ryan Adams estrenenó a finales de diciembre 'Do You Still Love Me?', el primer single del que será su 17º álbum de estudio. Se titula “Prisoner” y estará disponible a partir de febrero del año que viene.

Tras publicar un álbum de covers del "1989" de Taylor Swift y un directo en el Carnegie Hall Ryan Adams regresa con su primer disco original desde aquella dupla de 2014, "Ryan Adams" (PAX AM) y "1984" (PAX AM). Este verano el músico ya avisaba que tenía mucho material, nada más y nada menos que ochenta canciones, para un nuevo trabajo que finalmente verá la luz el 17 de febrero del próximo año.





Exquirla

Exquirla, el proyecto conjunto entre Niño de Elche y Toundra, autores el pasado año de 'Voces Del Extremo', verá la luz este 2017. Desde junio ya se conocía la “Canción de amor de San Sebastián”, una pieza que descubrimos a través del canal en YouTube de SON Estrella Galicia.

El 17 de febrero, igual que Ryan Adams, se publicará 'Para Quienes Aún Vivien', vía Superball Music. "Es un álbum que viaja a través de poemas que se atreven a afrontar los elementos más intensos de la naturaleza humana, así como transmitir una intensidad musical increíble y una emoción que te deja sin respiración; un sonido que sólo podría conseguirse combinando la esencia del rock y la pasión del flamenco".









Deep Purple

La banda lanzará su nuevo disco a principios de la próxima primavera. Los míticos rockeros presentarán 'Infinite' en Barcelona, en el festival Rock Fest 2017, en Bilbao y en Madrid el 3 de julio.

La banda está fromada por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice más el guitarrista Steve Morse y el teclista Don Airey.









Taylor Swift

Taylor Swift ha sabido cómo pasar de niña buena del country a estrella mundial. Sus seguidores están desesperados. Hace dos años que Swift no lanza un álbum y material para escribir le sobra. Conocida por hacer de cada fracaso amoroso un éxito musical, la poderosa chica de Pensilvania acaba de estrenar su aportación junto a Zayn para la banda sonora de 'Cincuenta sombras más oscuras', la secuela de 'Cincuenta sombras de Gray'.

2016 ha sido el año de Beyoncé y parece que 2017 promete convertirse en el año de Taylor.