Día del Orgullo Friki: 6 series de Netflix para celebrarlo

Este 25 de mayo se celebra el Día Internacional del Orgullo Friki, fecha en la que cientos de fans de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía, los videojuegos y el manga salen a la calle para promover la cultura friki en todo el mundo.

La iniciativa se originó en España y se difundió por todo el mundo a través de Internet. Y es que todos hemos sido frikis alguna vez, ¿quién no ha llegado tarde por ver 15 minutos más de su serie preferida?¿quién no ha fingido estar enfermo por hacer un maratón de series? Si has respondido afirmativamente es que tú también eres un friki de Netflix. Por eso, este año nos sumamos a tan señalada fecha para proponerte un amplio catálogo de contenido con el que poder celebrar este día por todo lo alto. Así que prepárate para hacerle un ¡Zas! en toda la boca a ese “amigo” que siempre te hace spoilers y haz un maratón con estos 6 títulos de lo más geek:





THE DEFENDERS

Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil o Iron Fist son algunos de los ejemplos de superhéroes que Netflix ha lanzado a la gran pantalla a través de sus producciones originales. Ponte al día con sus series y prepárate para el próximo estreno de la serie The Defenders en la que, por primera vez, aparecerán juntos y unirán sus fuerzas para proteger Hell's Kitchen, uno de los barrios más problemáticos de la ciudad de Nueva York.





STRANGER THINGS

Una de las series originales de Netflix más populares del año. Stranger Things cuenta la historia de la súbita desaparición de un niño en la localidad de Indiana durante la década de los 80. Este hecho destapa extraños sucesos que tienen lugar en la zona, producto de una serie de experimentos que realiza el gobierno. Además, en la ciudad aparecen fuerzas sobrenaturales inquietantes y una niña muy perturbadora.

Creada por Matt y Ross Duffer y producida por Shawn Levy la serie hace guiños a grandes series muy populares de la época como ‘Los Goonies’, 'Carrie', 'Encuentros en la tercera fase', 'Alien, el octavo pasajero', 'El resplandor' o 'Poltergeist', entre otras.

Tienes la primera temporada disponible en Netflix, y este año llega la segunda ¡si aún no la has visto es el momento! Prepárate para un maratón y forma parte de todas las conversaciones que surgirán con el lanzamiento de la temporada 2.





THE OA

Serie original de Netflix que narra la historia de Prairie Johnson, una niña ciega que desapareció durante siete años y que de repente, regresa a su pueblo convertida en toda una mujer y habiendo recuperado la vista. Un milagro para unos, un bicho raro para otros. Muchos intentan saber qué le ha pasado a la joven en su ausencia y cómo un problema de visión tan grave ha desaparecido por arte de magia. Sin embargo, ella se niega a hablar.

Su familia y el FBI intentan sonsacarle información sobre qué ha pasado en todo ese tiempo pero son incapaces de conseguir información. La joven solo habla con un grupo de personas con una sensibilidad especial, a las que quiere embaucar para comenzar con ellos una nueva misión que volverá a llevarla lejos de su hogar. ¡Disfruta de la primera temporada al completo en Netflix!





BLACK MIRROR

Serie original de Netflix que analiza la influencia de las nuevas tecnologías en la sociedad. La serie fue todo un éxito y Netflix encargó al creador, Charlie Brooker, la creación en exclusiva de una tercera temporada. Cada capítulo cuenta una historia independiente, con un reparto completamente diferente que analiza cómo la tecnología ha transformado todos los aspectos de nuestras vidas: en cada hogar, cada oficina, hay una pantalla, un monitor, un smartphone.

La serie es un espejo que nos devuelve una imagen ligeramente distorsionada pero sumamente verosímil del siglo XXI. Sin duda, uno de los grandes éxitos de la plataforma del último año, ¿te la vas a perder? ¡Las 3 temporadas ya están disponibles en Netflix!









THE BIG BANG THEORY

Sit-com que cuenta las disparatadas historias de un grupo de frikis que dominan las ciencias pero que, sin embargo, tienen problemas para relacionarse con los demás (especialmente con las chicas).

La serie contiene una gran cantidad de situaciones muy cómicas y referencias a principios y teorías físicas auténticas. También realiza múltiples guiños a juegos de rol, videojuegos o series de culto como “Star Trek”, “X-Files”, “Firefly”, “Doctor Who”, “Stargate”, “X-Men”, “Battlestar Galactica”, “Game of Thrones" o “The Walking Dead”, entre otras.

¡No te pierdas esta divertida serie y disfruta de 9 de las 10 temporadas que ya están disponibles en Netflix!

FIREFLY

Una de las series de ciencia ficción más conocidas de la pequeña pantalla, que nunca llegó a ver la luz en España y que Netflix ha recuperado para ofrecerla a los amantes del género friki.

La trama se ubica en el año 2517, la humanidad ha abandonado la Tierra y se ha instalado en un un nuevo sistema planetario bajo el liderazgo de Malcom Reynolds, un renegado que luchó contra el nuevo gobierno unificado central (La Alianza). Mientras tanto, la tripulación de la nave Serenity, de clase Firefly, intenta sobrevivir de cualquier forma posible realizando todo tipo de trabajos legales e ilegales para mantener su nave en funcionamiento.

Firefly cuenta con 14 episodios ya disponibles en Netflix, ¡prepárate para un buen maratón!

Y si sigues con ganas de más, no te pierdas series que puedes encontrar en Netflix como Battlestar Galáctica, Freaks and geeks o The IT crowd. Aunquelo mejor está aún por llegar con títulos originales como Okja, Bright, Death Note, Dark Crystal o Star Trek que se estrenarán próximamente en la plataforma. *