El servicio de correos británico homenajea a David Bowie con una serie de sellos

David Bowie será honrado por el Royal Mail británico con una decena de sellos en los que aparece el artista, fallecido en enero de 2016, en diferentes etapas de su trayectoria.

De hecho, seis de los sellos tendrán directamente imágenes de seis de sus discos: Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let's Dance, Earthling y Blackstar.

Un portavoz de Royal Mail dijo que durante cinco décadas “David Bowie estuvo al frente de la cultura contemporánea y ha tenido una influencia en las sucesivas generaciones de músicos, artistas, diseñadores y escritores”.

“Los sellos de Royal Mail celebran a esta figura única”, comentó en alusión a Bowie, quien murió el 10 de enero del año pasado en Nueva York, dos días después de cumplir 69 años.

Con más de 136 millones de discos vendidos en todo el mundo, entre su extenso y admirado legado, Bowie, afincado en Nueva York durante años, alcanzó el estrellato en 1972 con “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars”.

Los otros cuatro sellos tendrán imágenes de Bowie actuando en directo en diferentes giras: The Ziggy Stardust Tour (1972), The Stage Tour (1978), The Serious Moonlight Tour (1983) y A Reality Tour (2004).

David Bowie se suma con esta edición especial de sellos a The Beatles y Pink Floyd, dos bandas que en 2010 y en 2015, respectivamente, fueron homenajeados de la misma manera.

















Los sellos saldrán a la venta el próximo 14 de marzo, pero los fans pueden reservarlos ya en la web del Royal Mail.