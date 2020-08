Datos y curiosidades del catolicismo que te interesará conocer

Contenido patrocinado

El catolicismo es una de las ramas del cristianismo con más fieles alrededor del mundo y con gran acogida en los países hispanoparlantes. Aquí conocerás algunos datos y curiosidades que tal vez no conocías de la religión dirigida, ahora, por el Papa Francisco. Derivada del cristianismo -al igual que el protestantismo o la iglesia ortodoxa-, el catolicismo es una de las religiones con más fieles y adeptos alrededor del mundo, por lo que su evolución, sus acontecimientos, fechas históricas y eventos, tienen gran repercusión. No obstante, es posible que desconozcas algunos hechos, datos y curiosidades que forman parte de esta religión. La túnica púrpura El color púrpura ha formado parte de la iglesia católica desde sus inicios. De hecho, la mayoría de sus símbolos sagrados tendrán alguna relación directa o indirecta con este color. A pesar de ello, la túnica de los Papas no es púrpura, sino blanca. La razón está en que tras la elección de Pío V como Sumo Pontífice, éste decidió no cambiar su hábito blanco de dominico, por lo que a partir de su elección en 1556, los Papas comenzarían a vestirse de color blanco, cuando antes lo hacían de color íntegramente púrpura. Cada día y cada mes Sin importar si eres un fiel creyente de la religión católica, o sencillamente tienes curiosidad por conocer los aspectos más destacados de cada religión, este hecho posiblemente lo desconozcas: la religión católica ofrece cada mes del año y cada día, de cada semana, una devoción distinta. Así, te encontrarás con que los lunes son ofrecidos a las almas del purgatorio o los domingos a la Santísima Trinidad, o que el mes de octubre está dedicado a la Virgen del Rosario, así como que el mes de mayo está dedicado a la Virgen María. Así, cada día de la semana, por cada mes del año. Best Seller La Biblia guía el destino de la religión católica. Hoy conocido como un libro, es en realidad una recopilación de más de 60 libros, y cada año figura entre los libros que más se venden a nivel mundial. De hecho, aún hoy con un mundo tan habituado a los contenidos digitales, La Biblia sigue vendiendo alrededor de 100 millones de copias por año, hecho que le coloca como el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, teniendo en cuenta que su primera impresión se realizó en el año 1455, siendo también el primer libro que se imprimió en el mundo. La religión más practicada del mundo Según estadísticas globales, alrededor del 20% de la población mundial practica alguna de las confesiones derivadas del cristianismo o catolicismo -existiendo hasta 50 confesiones distintas que comulgan con las bases teológicas de La Biblia-. Por eso, es la religión más practicada del mundo, aunque cada vez seguida más de cerca por el islam, que es la religión con mayor crecimiento en la última década. Aunque el catolicismo ha perdido peso en lugares como Europa, en América Latina, Filipinas y Estados Unidos las estadísticas siguen aumentando, por lo que es una religión que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Instrumento de ayuda Aunque está documentado en las bases y buenas costumbres de la religión, ayudar al prójimo es una de las actividades que la iglesia católica procura realizar. Es, de entre todas las religiones, la que mayor apoyo social directo brinda en las distintas comunidades en las que tiene participación. Lo hace a través de instituciones educativas -llamadas escuelas o universidades católicas-, hospitales, orfanatos, y una nutrida red de voluntarios y grupos juveniles que se han convertido en el mejor instrumento para llevar la religión por todos los continentes, así como también para incluir a la población más joven en el aprendizaje de la fe de los cristianos católicos. Las religiones configuran el mundo en el que vivimos. Su influencia e importancia es innegable, y algunos hechos curiosos y sorprendentes sobre ellas, dan aún más razón respecto a cómo han logrado influenciar sobre cada aspecto de la vida y dan razones para entender por qué son tan importantes para la mayoría de las personas.