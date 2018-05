Miguel Dantart: "Creo que es el más personal hasta la fecha"

Este 4 de mayo has presentado 'Donde tú te escondes', ¿descubriremos ese lugar a través de las canciones?

De alguna manera sí. Las canciones hablan de los lugares que habito y en los que me refugio, no solo de los lugares físicos, sino también de los sueños o los miedos.

¿Qué nos vamos a encontrar en este trabajo?

Es un trabajo muy autobiográfico, en las canciones están mis viajes, mi familia, mi vida cotidiana y mis fantasías. Creo que es el más personal hasta la fecha porque además, en esta ocasión, me he encargado también de la parte más técnica, como la mezcla o la masterización; y otros aspectos laterales como el diseño gráfico.

¿Hay algún tema más especial para ti?

El tema más especial es, sin duda, ‘Aún no tienes nombre’. Es la canción que le escribí a mi hija antes de que naciera y de que supiéramos qué nombre le pondríamos. Además, en esa canción se encuentra la frase que da título al disco: 'Donde tú te escondes'.

El single elegido es 'Se llamaba FRIDA', inspirado en Frida Kahlo. ¿Hay algo particular en ese personaje para ti?

Ya conocía buena parte de la obra y la vida de Frida Kahlo. Pero tras una visita a su Casa-Museo en Ciudad de México, sentí una conexión muy fuerte con su manera de enfrentarse al mundo. Me resulta muy atractiva su interpretación de las emociones a través del color. Es un personaje fascinante y una artista universal.

Este día 10 presentas en Madrid, pero ya has estado en Toledo y previamente en la capital, ¿qué tal ha sido la acogida por parte del público?

Bien, en los conciertos pasados no he llegado a cantar todas las canciones del nuevo trabajo. El próximo jueves 10 de mayo será la “presentación oficial”, en la que contaré con el apoyo de músicos muy queridos y admirados como Albert Anguela (bajo), Jesús Luna (percusión) y Manu Clavijo (violín). Además, hacía mucho tiempo que no tocaba en Libertad 8, una sala mágica a la que le tengo mucho cariño, y también mucho respeto, ya que es un lugar donde he visto cantar a muchos de mis maestros.

Inmerso en este nuevo trabajo y girando por España, porque estarás en más ciudades pero, ¿pensando en nuevos temas?

Sí, de hecho mi idea es sacar otro EP a final de año, pero sin presiones... La labor creativa es muy caprichosa y la verdad es que el andar por libre, sin compañía discográfica, si tiene algo bueno es que las presiones no son impuestas.