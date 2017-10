Carla Bruni lanza nuevo álbum: 'French touch'

Tras cuatro años de ausencia, Carla Bruni regresa con "French Touch", un nuevo trabajo en el que la ex primera dama francesa reinterpreta clásicos de la canción en la lengua de Shakespeare.

Su discográfica Universal Music, destaca el significado que tiene el amor a primera vista en los franceses, que lo denoniman a coupe de foudre. Ese es el mensaje que Bruni quiere lanzar a sus seguidores. French touch ya está a la venta y disponible en formato Deluxe CD+DVD, CD jewel y vinilo.

El primer disco de Bruni fue publicado en 2002 bajo el título de Quelqu'un m'a dit (Someone told me). A este le siguieron tres álbumes más y ha llegado a vendr más e 3 millones de copias en el mundo, incluido No promises (2007), Comme si de rien n'était (As If Nothing Happened, 2008) y Little French Songs (2013).

La condición de primera dama no benefició sus ventas musicales. Su segundo disco no llegó ni a la mitad de las ventas del primero y el tercero se quedó en solo 315.000.