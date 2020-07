El Canijo de Jerez y Lino Suricato se unen para presentar "Roto"

Imaginemos que Tom Petty hubiera actuado alguna vez en nuestro país. Imaginemos que una de esas afortunadas veladas de tour patrio hubiera recalado en Jerez, en una noche veraniega. Imaginemos el post concierto, con fiesta hasta altas horas de la madrugada, coincidiendo con artistas locales, dejando salir entre todos sus inspiraciones y fusionando sus artes. En esa hipotética y sin duda maravillosa noche, podría haber visto la luz una canción como "Roto", una composición que mama del estilo de música Americana con ese aire de raíz ibérica de nuestro Sur. Lino Suricato vuelve a sorprendernos con otro temazo que demuestra su madurez artística. Es otro anticipo de su nuevo álbum "Todo me arde, todo me hiela", que se publicará en Otoño. La colaboración con El Canijo de Jerez nos regala un tema de espectacular resultado. El propio Lino cuenta como se fraguó el proyecto: "La idea surge por pura admiración hacia las canciones, trayectoria y maneras de El Canijo. Cuando compuse "Roto" siempre me imaginé cantándola con él, y al final... los sueños se cumplen. La primera vez que nos encontramos y cruzamos unas palabras fue en un viaje a New York, allá por el 2009. Yo viajaba por ocio con mi familia y él iba a tocar a un festival con Los Delinquentes. Fue una bonita casualidad coincidir así. A partir de ahí nos hemos encontrado en diferentes escenarios, festivales y siempre hemos conectado muy bien. El verano pasado me invitó a cantar con su banda en Madrid y le propuse dejar su huella en esta nueva canción de mi próximo disco. Creo que ha quedado algo muy especial". El inminente álbum "Todo me arde, todo me hiela" es un trabajo más cañero y directo que su anterior disco donde el artista nos muestra otro trocito de lo que habita en su interior, se acerca más al rock pero no se encasilla en ningún estilo en concreto, pues su música es una mezcla de influencias que se mueven entre el pop, el rock, la rumba y una fusión de estilos que marcan la personalidad de las canciones de este artista que lleva años en la carretera. Se trata de un trabajo más íntimo y con un matiz más eléctrico que el anterior, donde ha querido llevarnos por un viaje interior cargado de pasión y sentimiento.

Al igual que su anterior disco, este nuevo trabajo está producido por Candy Caramelo, (Andrés Calamaro, Fito & Fitipaldis, Dani Martín, Joaquín Sabina etc...) y masterizado por Santi Quizphe, (Andrés Suárez, Pablo Alborán, Hombres G), y cuenta con las colaboraciones de grandes artistas como El Canijo De Jerez (Los Delinqüentes) y Cris Méndez.

Los músicos que han participado en la grabación son:

Coki Gimenez (Batería), Candy Caramelo (bajo, guitarras, coros, sintetizadores y palmas), Andres Kostu (guitarra eléctrica en "Roto") y Lino Suricato (Guitarras, voces, coros y palmas, además de componer todas las canciones que forman este trabajo)

La gira presentación de este segundo trabajo arrancará en los próximos meses y recorrerá gran parte del país.