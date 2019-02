Bruno Mars y Cardi B vuelven a unir sus voces en 'Please Me'

Hace menos de una semana que Cardi B se alzaba con una estatuilla en los Grammy 2019 al ganar en la categoría Mejor Álbum de Rap. La cantante hacía historia al ser la primera fémina en ganar ese galardón debido a su primer trabajo: Invasion of Privacy y agradeció muy emocionada su triunfo en el escenario Staples Center de Los Ángeles.

Sin embargo, su victoria se volvió agridulce cuando en redes sociales fue duramente atacada por usuarios que consideraron que el premio debía ser entregado para el fallecido Mac Miller. Por ello, Cardi B decidió alejarse un tiempo de Instagram, no sin antes subir un vídeo defendiendo todo lo que ha tenido que luchar para llegar a obtener un Grammy.





El miércoles, decidió volver a abrir el perfil de dicha red social para lanzar un anuncio, la joven de 26 años volvía a colaborar con Bruno Mars bajo el tema Please Me. Los cantantes unieron voces por primera vez en enero de 2018, cuando el hawaiano requería la fuerte voz de Cardi B con el remix de Finesse, un tema del álbum 24K Magic.

Hoy, viernes 15 de febrero ha salido a la luz Please Me, una canción que aúna a la perfección los ritmos de rhythm and blues de Bruno y los versos pegadizos de la rapera. La importancia de ambos cantantes se ha querido hacer notar desde el título, pues en vez de poner feat se ha utilizado la letra '&'.

Todavía no se ha lanzado el videoclip de Please Me, pero seguramente el resultado será sorprendente y posicionará al tema top de las listas musicales de Estados Unidos y alrededor del globo.