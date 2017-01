Brava, el hit en camisas estampadas ‘tejidas’ por dos jóvenes atrevidos

Camisas, vestidos, complementos con diseños que evoquen sentimientos. Bicicletas, patitos, sandías o cintas de cassetteson algunos de los estampados de las prendas. Vestuario exclusivo para gente sin etiqueta. Ropa atrevida. Todo esto y más, es Brava Fabrics. Una marca que ha nacido para hacer las cosas de otra manera, donde el detalle es la esencia.





La unión hace la fuerza

Un día dos jóvenes con ganas de emprender se conocieron. El lugar de encuentro fue un grupo de trabajo mientras cursaban un MBA de Esade. Iván Monells de 30 años y Ramón Barbero, de 36, tuvieron la idea de crear una tienda online desde donde vender un producto propio.

Los dos emprendedores, con perfiles diferenciados, crearon un modelo de negocio sólido, sin especulaciones. Iván es el que se encarga de los números, se ocupa de que Brava sea rentable. Ramón es el que lleva el peso de la marca, su parcela es conseguir que sean atractivos. Cada uno, en su campo, vieron que el tirón estaba en las camisas estampadas. Pero no cualquier estampado. Ellos son los que dan el toque a las prendas a través del diseño gráfico de la ropa. Son estampados atrevidos pero con clase.

Brava viene de valiente

“BRAVA viene de valiente, no viene de Costa Brava –como mucha gente cree-. El tema del estampado era una forma de diferenciarnos de nuestros competidores y hacer una marca única. Ahora estamos haciendo incluso ropa sin estampar pero con el mismo tejido”, señala a Teinteresa Ivan Monells. Por ejemplo, el tejido tipo franela, Brava no lo utiliza en la típica camisa de cuadros que está en casi todos los armarios del mundo, “este tejido nosotros los hacemos liso, para no hacer lo que todo el mundo hace. La idea parece que ha gustado, sobre todo los vestidos para chicas”, apunta el directivo.





Los catalanes triunfan en Europa

No hace ni dos años que nacieron y ya son top de ventas en Europa. “Vendemos incluso más que en España”. Los países donde más presencia tiene son Bélgica, Dinamarca, Suecia, Alemania, Italia, Reino Unido. “Nuestro foco principal es el ecommerce”. Los artículos de Brava Fabrics tienen una tienda física en Barcelona. “En el mismo espacio está nuestra oficina, el almacén y la tienda”.





Con sentimiento y toque hípster

Un viernes al salir del trabajo. Un vermú de domingo. Una comida con amigos. Un día de playa. Así es Brava. “Nosotros buscamos gustar, queremos que nuestros clientes se sientan cómodos. Vestimos a gente normal, no a gente perfecta. Nuestros modelos son también XL”, asegura Monells.

Brava tiene toque hípster pero los emprendedores aseguran que ellos nunca han puesto esa etiqueta. “Nuestros clientes son los que se sienten atraídos por lo vintage, lo moderno y este entorno, entonces en cierta forma la marca le encaja con su personalidad”

“Nosotros mismos diseñamos los estampados. Normalmente las grandes marcas crean en función de la moda. Por ejemplo, salen las piñas y todas las tiendas tienen estampados de esta frutal. En Brava compramos base de color blanco que está sin estampar y sin color”. Con este material, Ramón e Ivan diseñan el dibujo y el color. “De forma que son prendas exclusivas. El proceso es más caro pero da la posibilidad de diferenciarnos mucho”, explica el directivo.

¿Cuál es el estampado más demandado?

“El de las bicicletas. Es la única prenda que se está haciendo en dos colores. Lo hemos hecho así porque es lo más demandado”.

En stock hay unos 50 o 60 estampados. Pero esta aventura en común ya ha diseñado unos 100.

Marca de estilo de vida

Brava no se considera una empresa del sector textil, sino una marca de estilo de vida. No siguen a los referentes de moda. “Somos un poco distintos a la industria. Normalmente, la moda te lleva a sacar dos colecciones al año: primavera/verano y otoño/invierno. Nosotros como vendemos online, notamos que la gente se aburre de ver lo mismo durante tanto tiempo. Las redes sociales obligan a publicar novedades cada día, si no las tienes, la gente se cansa. Por ello, decidimos hacer cuatro colecciones al año, más ediciones especiales”, cuenta a Teinteresa Ivan. Brava fija su punto de mira a enseñas que han hecho del ecommerce un éxito como Hawkers.

Todo manual y español

Todas sus pendas tienen un corte a tijera. Son artículos realizados en algodón certificado por Oeko Tex y bajo un precepto de comercio justo. Todo Made in Spain.

Camisas de manga corta, bermudas, ropa interior masculina, vestidos y blusas para mujeres promocionados por ‘modelos reales’. “Somos la única marca del mundo en la que las páginas de productos sale el modelo en un entorno, con su cara, en primera persona. Son los brava tipos”, nos cuenta Ivan. “Nuestros modelos son personalidades de la música como Sr.Chinarro, el cantante de Love of Lesvian, artistas como Buenafuente, presentadores como Patricia Conde, actores como Iván Massagué, emprendedores. Buscado ese tipo de gente en vez de modelos influencers de pasarela”.





Brava contribuye a una manera diferente de consumir y cambiar las cosas. Su crecimiento ha permitido elevar el ritmo de producción. Su siguiente paso será ampliar capital para este nuevo año.