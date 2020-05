Bob Dylan publica nuevo tema y anuncia disco para junio

Columbia Records confirma que Rough And Rowdy Ways, el primer álbum de canciones originales de Bob Dylan en ocho años, se publicará el 19 de junio. Esta madrugada se publicó "False Prophet" —canción incluida en el álbum— disponible en streaming aquí. El álbum estará disponible en varios formatos: doble CD y digital –disponibles el 19 de junio- y doble vinilo desplegable, disponible en julio.

El anuncio de hoy llega tras el reciente lanzamiento de otras dos canciones del próximo álbum Rough And Rowdy Ways: la canción adelanto del álbum, "I Contain Multitudes", y la épica de casi 17 minutos"Murder Most Foul", que vendrá en un disco separado en la edición doble CD del álbum.

Según el director general de Sony Music, Rob Stringer, "Estas canciones no tienen precedentes. Ni por parte de Bob ni cualquier otro".

De "Murder Most Foul", Omar Zalmonowitz escribió: "El éxito del primer y único No.1 de Bob en la lista Billboard no viene dado por una consideración cultural generalizada. En cambio, tiene sus raíces en la asociación sin complejos de Dylan con las corrientes musicales y culturales que él ayudó a establecer, y que ahora puede proyectar con autoridad en el contexto del presente". El autor italiano Michele Ulisse Lipparini escribió: "Estamos lejos de cualquier cosa que Bob haya escrito antes, y la duración de una canción o el nombre de Kennedy no es suficiente para hacer que esta 'experiencia' sea comparable a cualquier cosa que provenga del pasado".

De "I Contain Multitudes", Will Hodgkinson escribió en The Times de Londres: "Dylan ha recordado en qué es mejor que nadie: escribir canciones de insondable profundidad y sentimiento".

El álbum de diez temas, Rough And Rowdy Ways, es el primero con material nuevo de Bob Dylan desde que se convirtió en el único compositor en recibir el Premio Nobel de Literatura en 2016; un premio que le otorgó la Academia Sueca "por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense".

Ha lanzado siete álbumes de estudio en los últimos 23 años; un período creativo que también incluyó la grabación de una composición ganadora de un Oscar y un Globo de Oro, "Things Have Changed", de la película Wonder Boys, en 2001; una de las memorias más vendidas en todo el mundo, Chronicles Vol. 1, que pasó 19 semanas en la lista de best-sellers del New York Times en 2004 y que la Revista Rolling Stone nombró recientemente la mejor memoria de rock de todos los tiempos.

Recibió el reconocimiento como Officier de la Legion d'honneur en 2013, el Premio Polar Music de Suecia en 2000, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2006, un Doctorado de la Universidad de St. Andrews en Escocia, y muchos otros honores.

Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Rough And Rowdy Ways es el álbum número 39 de estudio del artista.