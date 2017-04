Todos quieren una joya del ‘Árbol de la Vida’ pero la mayoría desconoce su significado

Los colgantes, las pulseras, los pendientes, y casi cualquier abalorio con el Árbol de la Vida está de moda; sin embargo, pocos son los que saben qué simbología se esconde tras este peculiar árbol representado dentro de un círculo.

El árbol se compone de tres ejes, en los que se divide el cosmos: el subterráneo, por sus raíces; el terrenal, por su tronco; y el celeste, por sus ramas. Así, el árbol supone el eje del mundo, la conexión entre la tierra y el cielo. No obstante, el Árbol de la Vida representa no solo el Universo en general, sino también al hombre en particular.

Nacemos de una semilla (como el árbol)

Crecemos arropados por la familia y los amigos, además de por las normas de la sociedad, que nos van enderezando como el tronco del árbol.

Y la toma de nuestras decisiones y los caminos que emprendemos estarían representados por las ramas de los árboles.

Origen

El origen del Árbol de la Vida tiene su origen en dos fuentes distintas: una celta y otra religiosa, con el mito de Adán y Eva y el árbol del Edén. En la cultura celta los árboles son muy importantes porque ofrecen protección, cobijo, leña para las hogueras… y los bosques, en consecuencia, son sagrados. Los árboles son la esencia de la vida, por lo que los hombres somos hijos de la Madre Tierra.

En otras culturas, como la egipcia, el árbol es símbolo de resurrección, en la china se asocia con la inmortalidad y en la india con la fertilidad. En la mitología escandinava el Árbol de la Vida recibe el nombre de Yggdrasil y tanto el judaísmo como el cristianismo lo relacionan con el amor de Dios.





Amuleto

El símbolo del Árbol de la Vida actúa como un imán y atrae energías positivas hacia su portador. Así, el amuleto crea un aura de positividad que se cree que podría funcionar como escudo contra la negatividad, el mal de ojo y las fuerzas del mal.

Asimismo, aporta sabiduría y autoconocimiento, refuerza la integridad del cuerpo y el espíritu. También proporciona riqueza y salud. Y en algunas culturas es potenciador de la creación y ayuda en los partos.