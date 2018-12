'8 Apellidos Madrileños', tu oportunidad para regalar risas por Navidad

En plena Gran Vía, nos espera el Bar La Paloma, un castizo local ambientado con el mejor repertorio de música. Desde Marwan hasta Ana Belén y Víctor Manuel hacen presencia todos los cantantes que algún día dedicaron sus letras a la capital, gracias a la guitarra de su joven músico en directo. Allí corre el jamón, el agua más pura de la Fuente del Berro y seguro el buen cocido madrileño o las gallinejas.

¿Que no te suena? ¿Que tú conoces todos los bares de la Gran Vía, Tribunal, La Latina y Lavapiés? Quizá no me he explicado bien.

Este especial rincón que nos invita a reenamorarnos de Madrid se encuentra sobre el escenario del Palacio de la Prensa. Es la localización que ha elegido José Boto para provocarnos la carcajada con “8 Apellidos Madrileños”, su quinto montaje teatral. Junto con él, otros seis actores protagonizan la comedia de la temporada, donde está permitido reírse de los tópicos, los políticos y hasta la peatonalización de la Gran Vía.

Esta obra “nada tiene que ver con las películas de los Apellidos, y sí mucho con el carácter y la gente que hace vida en Madrid, de turismo, ocasional o los gatos y gatas de toda la vida”, explica el autor a teinteresa.es. José Boto se animó a darle forma a “8 Apellidos Madrileños” tras cosechar gran éxito en Ibiza con “8 Apellidos Ibicencos” y reconoce que es maravilloso ver como el proyecto va tomando forma y va calando en el resto del equipo como si fuese de ellos, “me gusta la sensación de que ya no es mi proyecto sino nuestra obra teatral”.

Sin embargo, Boto admite que no ha sido fácil: “Cualquier proyecto a día de hoy es difícil llevarlo a cabo, y más cuando te embarcas en una producción con siete actores, un músico, técnicos de luces y sonido, etc. Es difícil porque no hay ningún tipo de ayudas, al menos no hemos solicitado ninguna y es la primera vez que pongo en pie una obra teatral propia”.

A principios de 2018 nace la idea de “8 Apellidos Madrileños” y “lo primero fue pensar en el director, Carles Castillo, buen amigo y un crack en temas de improvisación”. Él se encargó del casting, al cual se presentaron casi 300 personas. “Buscábamos actores y actrices con buen manejo en la comedia y en la improvisación”, rememora Boto.

Carmen Santamaría, Oskar Redondo, María Alarcón, Juan Diego Bueno, Patricia Domínguez y Paula Martínez, completan el elenco que encabeza Boto. Con ellos es fácil sumergirse en la historia y disfrutar de la comedia, en ocasiones políticamente incorrecta, que seduce al público.





Colgar el “sold out” el día del estreno “fue un sueño”, reconoce Paula Martínez, Gloria en la ficción. “Llegar al estreno con 555 butacas llenas, nuestra familia y amigos allí... Es una sensación que pone la piel de gallina y que esperamos seguir repitiendo en las funciones que nos quedan en Gran Vía”, nos cuenta la actriz.

“Ensayar esta obra ha sido un gustazo, porque todo es divertidísimo. Cada ensayo es una anécdota en sí mismo, mis compañeros son súper ingeniosos y han ido aportando nuevas cosas a sus personajes con las que todos hemos reído. En cada representación hay algún "morcilleo" que nos haría reír sin parar. Pero claro, si hay que aguantar la risa, se aguanta... Menos cuando no se puede evitar”, recuerda jocosa Paula.

Con Gloria, Paula siente un vínculo especial, pero admite que todos los personajes de “8 Apellidos Madrileños” le producen mucha ternura y le hacen reír al mismo tiempo. “Destacaría a Ildefonso y Soledad, como esas dos caras de una moneda, él tan tierno y ella tan ‘peleona’. Ese contraste entre ambos me fascina”.

La obra discurre por los tópicos madrileños y Paula, como burgalesa, reconoce que en Madrid poco a poco le han ido enseñando sus costumbres como los domingos de rastro y cañas en la Latina, el bocadillo de calamares en la Plaza Mayor, el chocolate de San Ginés los domingos... “y los inevitables eJJJque y mazo, por supuesto”.

Por su parte, José Boto señala que los madrileños “somos gente que precisa la calle, sentirse libre, en un bar, en una terraza, en un parque o simplemente paseando por Gran Vía. Aparte los madrileños tenemos sentido del humor (…) Es importante y necesario para la salud saber reírse de cualquier cosa. No conozco mucha gente sana que no tenga por costumbre reírse al menos una vez al día”.

Y como la risa es salud y ahora llegan las navidades, qué mejor regalo podría traernos Papá Noel, los Reyes Magos, el Olentzero, o el Caga Tió, que el placer de disfrutar de la risa en la mejor compañía y en tan icónico escenario. “Esta obra teatral no te hace pensar, sino relajarte y disfrutar durante casi hora y media, y eso siempre es motivo de celebración. 9 de cada 10 médicos la recomendarían, y el otro que falta es porque aún no la ha visto, pero ya vendrá”, se despide cómicamente Boto.









SINOPSIS: No hay nada más madrileño y más español que un bar y su terraza. Es el lugar perfecto donde buscar la solución a cualquier problema, hacer amigos e incluso encontrar personajes de película. En esta ocasión, en la terraza del Bar La Paloma, una joven directora de cine llega a Madrid con lal idea de rodar su primera película: 8 Apellidos Madrileños. Ante la exigencia de su productor pidiéndole que le envíe hoy mismo una escena de la película, la directora se verá obligada a realizar un improvisado casting con todos los clientes y trabajadores que se encuentran en el bar.