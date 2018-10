Amaia, sobre su disco: "Se que las expectativas son altas, no puede gustar a todo el mundo"

La cantante Amaia Romero ha explicado este jueves en Pamplona que el disco que está preparando, para el que todavía no ha adelantado fecha, "va bastante bien" y "es muy personal", un disco para el que está trabajando con el productor Raúl Refree en Barcelona.

En rueda de prensa, Amaia ha indicado que "no hay día exacto para sacar el single o el disco, pero ya tenemos bastante claras las fechas, estamos eligiendo día". "A mi me gusta mucho, se que las expectativas son un poco altas y que no va a gustar a todo el mundo, eso es imposible, pero sé que a mí me va a gustar y espero que a vosotros también", ha dicho.

Preguntada si será en 2018 o 2019, la cantante pamplonesa ha apuntado que no sabe si lo puede decir y que por eso prefería no decir nada. "Estoy componiendo yo todas las canciones, por eso me está costando. Nunca me había puesto a componer en serio ocho canciones seguidas, había compuesto pero no me había puesto así de verdad", ha explicado, para señalar que "quería que todo fuese mío y estoy bastante contenta".

De hecho, ha comentado que le están dejando "muchísima libertad", "obviamente si voy a hacer algo que es una locura me dicen oye Amaia... no, pero me están dejando mucha libertad así que estoy supercontenta". Cuenta para ello con el productor Raúl Refree, al que eligió porque le "encanta". "Es superperfeccionista a la hora de sacar el sonido, las voces y es que me gusta todo lo que hace. Es muy versátil a la hora de hacer música, puede producir a Rosalía o a él mismo; es muy delicado todo lo que hace y me sentía muy identificada", ha detallado.

Amaia Romero ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en Pamplona junto a The Free Fall Band para presentar el concierto que este jueves y viernes van a protagonizar en el Teatro Gayarre, a las 20.30 horas, con las entradas agotadas.

Romero y The Free Fall Band ya han compartido escenario en el festival Primavera Sound y en el Teatro Real de Madrid. Según ha dicho la propia Amaia, los conciertos en Pamplona serán en principio la última actuación juntos. Serán "muy parecidos" a lo que se pudo escuchar en el Teatro Real.





Conciertos en Pamplona

Amaia Romero ha explicado que el proceso de selección del repertorio de canciones del concierto en el Gayarre "fue natural" y que junto a su hermano y "gente de la que me fío" fueron eligiendo las canciones, "una mezcla".

Ha explicado que le "encanta" la idea de cantar en el Teatro Gayarre, un teatro al que "vengo desde pequeña" y "es como cantar en casa, literalmente lo digo, en casa; se me hace muy familiar y es superbonito". "El Gayarre lo elegí porque me parece el sitio con más encanto de Pamplona y me hacía muchísima ilusión, es un sitio precioso y muy acogedor", ha indicado.

Sobre el hecho de que se agotaran las entradas para ambas actuaciones en poco más de veinte minutos, Amaia ha dicho que "flipé bastante" y ha explicado que no se ha alargado más de dos citas porque "queremos centrarnos en nuestros proyectos, en nuestros discos y al final es un concierto de versiones y ya tenemos ganas de sacar lo nuestro y cuando tengamos lo nuestro, ya se vendrá aquí más veces".





Operación Triunfo

Por otro lado, Amaia ha señalado que no está siguiendo mucho la nueva edición de Operación Triunfo porque "no hemos terminado de asimilar nuestra edición, ponernos a ver una nueva es demasiado", pero que sí conoce a Natalia, la concursante de la nueva edición también de Pamplona. "El hecho de ser Pamplona, cantar y ser de la misma edad al final te acabas conociendo", ha explicado.

Ha indicado que Natalia es "increíble", "es una pasada como canta, a mi antes ya me lo parecía". "Cuando me enteré que se presentaba al casting tenía clarísimo que iba a entrar, canta superbien y es supermaja, he hablado alguna vez con ella y es increíble", ha comentado, para añadir preguntada por si es su favorita que "sí".

Ha reconocido que, tras salir de la academia de OT, "todo era una locura, ir de un sitio a otro, y bastante cansado". "Yo quería trabajar en mi disco, en mis canciones pero no me daba tiempo por Eurovisión, por lo que fuera", ha indicado, para apuntar que no obstante "en general, he estado muy bien". "Ahora, estoy más tranquila porque puede centrarme en lo que de verdad quiero", ha dicho.

Amaia ha reconocido que últimamente no viaja mucho a Pamplona, su ciudad natal y que ya está instalada en Barcelona, "he empezado el curso de piano" y "estoy también trabajando allí". "En un año me han pasado muchísimas cosas, veo fotos del año pasado y parece que han pasado cinco años, parece mentira. Pero estoy ya más tranquila, en Barcelona... me está ayudando a asimilar todo aunque todavía no he terminado de asimilarlo", ha relatado, para indicar que "tengo tiempo para pensar".

La cantante ha indicado que "yo soy feminista" pero "a la hora de hablar de ello me tengo que informar muchísimo". "Me da respeto hablar porque se que mucha gente me ve y me da miedo influir a niñas... me da miedo meter la pata", ha comentado.